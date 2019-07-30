諮詢公司：新興亞洲推升石油需求 估2035年才到頂峰

一家領先的諮詢公司週一 (29 日) 表示，在亞洲快速成長的經濟體，還無法用電動車完全取代燃油車之前，全球石油需求可能持續上升至少 15 年。

Wood Mackenzie 主席 Simon Flowers 表示，在未來 20 年的某個時刻，石油需求可能達到頂峰，但為時不會太早，大約要 2035-2036 年。

能源產業目前探討的核心問題之一，是石油的潛在需求高峰將在何時來臨，這也將影響數兆美元的投資決策。

Flowers 指出，目前歐洲的需求成長已經非常低，美國此時的需求也在下降，幾乎所有的石油需求增長，現在都集中在亞洲。

Flowers 說，中國、印度、日本、南韓和新加坡，是亞洲 5 大石油進口國，在 2018 年，這些國家的石油需求總量成長了 2.5%，來到每日 2590 萬桶，其中又以中國及印度占最大。

他認為，隨著電動汽車變得具有競爭力，開始從燃油車手中搶下市場，這種情況也會改變。

Flowers 表示，一旦轉向電動汽車，中國應該會處於有利地位。中國不但自身擁有市場，也能取得在電動車推廣上，一些關鍵的電池原料，如鋰。

北京政府今年推出新的規則，強制要求一定規模的汽車公司，至少 10% 的銷售必須是全電動汽車或油電混合車，並在 2020 年達到 12%。