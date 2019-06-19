軟銀股東會：孫正義還想加碼科技業！欲籌第二代願景基金

軟銀 (Softbank Corp.)(9434-JP) 周三 (19 日) 在東京舉行股東大會，創辦人孫正義在會中大發豪語，要讓股東知道他在科技產業的諸多投資是潛力無限。

彭博社報導，孫正義在大會上分享了他的一些預估數字，他認為軟銀旗下的投資組合，在未來 20 年內價值將成長 33 倍，到 200 兆日元 (1.8 兆美元) 之譜。這些數字聽起來十分誇張，孫正義也補充說明這並非事業計畫，而是吹牛皮說大話。

俏皮發言惹來現場一陣哄笑。雖說孫正義預估的數字是包括旗下願景基金的投資，但最樂觀的機構分析師，所敢預估的數字也與他相去甚遠。調研機構 Sanford C. Bernstein 分析師近期估計，軟銀旗下投資基金的淨值在 500 億至 850 億美元之間。

股東會重點

願景基金 (Vision Fund) 已經來到投資階段尾聲，軟銀正在籌畫第二個規模相同的基金，孫正義說，這兩個基金將是連續性的。

軟銀正在跟部份合作夥伴洽談，更新他們的投資計畫。

願景基金目前有 415 位員工，未來將增加至 1000 位。

軟銀周三午後漲幅縮減整理，待東京股市收盤僅小漲 1 點，報每報 1410 日元。

周三軟銀股價走勢 (圖自: Bloomberg)

或許孫正義是有足夠底氣說那樣的話，15 年前軟銀還背負逾千億日元虧損時，他也曾誇下海口說過未來會讓軟銀獲利 1 至 2 兆日元。如今這倒是實現了，過去 3 年軟銀年度淨收入都超過 1 兆日元。

從谷底到如今，孫正義將事業擴張到無線電信服務，不但收購了 Vodafone 日本分公司，又收購了美國電信商 Sprint Corp.，並成立了規模 1000 億美元的願景基金，讓軟銀成為如今的科技投資巨擘。

目前軟銀市值大約在 10.7 兆日元左右，若再加上所投資企業的市值，整體規模約在 21 兆日元之譜。但以孫正義所言的 200 兆日元預估值來算，可以發現他心中對所投資企業的估值是折價約 4 成。

孫正義想傳達給投資人的訊息是，若論及科技，他是走在浪潮最前端的人。他投資阿里巴巴、將 iPhone 引進日本，都算是頗有遠見。如今科技時代即將轉變，他相信 AI 會對所有產業帶來改變；孫正義認為投資在 Uber、WeWork 等獨角獸，將讓軟銀在這產業迭代之際有豐富的收獲。