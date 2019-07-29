小七再打獨家牌 衝刺黑金CITY CAFÉ業績成長2成

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW)7-ELEVEN 繼兩檔冬季限量 GODIVA 熱可可熱賣後，在暑期旺季，首度推出亞洲獨家「GODIVA 經典冰可可」，每杯售價 119 元，全台 5500 家門市共限量 60 萬杯，以此估算，將再為暑期業績挹注達 7100 萬元，目標進一步帶動 CITY CAFÉ 業績年增上看 20%，也為被統一超視為黑金的「CITY CAFE」再添討論話題。

GODIVA 是比利時皇室御用品牌，統一超近年持續與其強化商品合作，每每推出限量商品都引發搶購熱潮，不僅過去二檔冬季的熱可可商品一杯難求，6 月推出 GODIVA 夏威夷果仁黑巧克力流心雪糕，上市一周狂銷 25 萬支，也成功帶動整體冰品銷售。

統一超統計，夏季 CITY CAFE 冰杯占比高達 70%，為因應酷夏冷飲需求，7-ELEVEN 此次再度攜手 GODIVA，推亞洲獨家的「GODIVA 經典冰可可」，限量 60 萬杯，等於平均一間門市只有 109 杯，預計新品上市將帶動相關業績成長 10-20%。

統一超 6 月合併營收創單月次高紀錄，僅次於 5 月表現，反映傳統旺季的熱絡需求，法人預估，隨著酷暑商機的發威，加上 7-ELEVEN 積極規劃季節限定商品推升買氣並導入新來客，7、8 月業績仍持續看漲。