小七首創賣貨便服務 統一超電商收入再添動能

瞄準臉書社團、LINE 好友圈和直播平台上業者做為主要客群，連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (14) 日宣布， 7-ELEVEN 推出「賣貨便服務」，服務強打交易過程免抽成、免上架費，具市場競爭優勢，有利吸引更多小賣家使用，統一超預期，至年底 7-ELEVEN 賣貨便訂單數將達百萬筆，將為電商手續費收入再添成長新動能。

統一超看準社群和直播購物發展熱絡，此次首創將金流、物流及資訊流整合的「賣貨便服務」，賣家只要建立商品資訊，將連結提供給買家，即可透過交貨便系統輕鬆發貨，不須再額外花時間整單、匯款、出貨。

資策會 MIC 報告指出，台灣民眾日常購物行為中，網購已占 45%，而統一超發現，有 40% 左右的民眾在購物初期會先透過 Facebook 了解產品資訊，其中有超過 70% 的網友會因加入臉書購物社團或粉絲專頁，進而增加購買意願。

不過，隨著小賣家激增，7-ELEVEN 發現小賣家會遇到的四大難處，分別為整理運送資訊、承擔匯款風險、負擔額外費用以及彙整帳務訂單，此次新服務上線後，賣家綁定並登入 OPENPOINT 會員後在賣場上架商品，並分享連結至社群平台，買家透過連結即可下單，並以超商取貨付款方式領取包裹，交易過程免抽成、免上架費、免整理訂單，而賣家最快在 4 個工作日即可收到款項。

7-ELEVEN 賣貨便自 3 月上線測試以來，至今已吸引 2 萬位賣家加入，累積訂單數達 7 萬筆，交易筆數持續成長，以生活雜貨、男女服飾和連線代購商品為主。

另一方面，7-ELEVEN 表示，去年交貨便寄取件數已達 2 億件，平均每天共有超過 50 萬人次使用交貨便服務，其中 C2C 已連續 3 年成長 20%，目前占比超過 80%，電商收入穩定成長中。