超商雙雄6月業績熱 全家創新高 統一超創次高

超商雙雄統一超 (2912-TW)、全家 (5903-TW) 陸續公布 6 月業績，在高溫消暑商機的帶動下，統一超合併營收達 215.73 億元，月減 0.53%，但年增 5.41%，增幅是 5 個月來高點，單月也創次高紀錄；而全家 6 月合併營收更是衝上 66.28 億元，月增 3.38%，年增 7.17%，更創單月新高。

統一超上半年合併營收已達 1250.33 億元，年增 4.04%；全家則來到 373.79 億元，年增 8.69%。

統一超表示，7-ELEVEN 掌握中秋和高溫商機推出預購、鮮食和 CITY CAFÉ 新品均帶動營收穩定成長，其中，中秋預購提早開跑，以平時性商品如氣炸鍋、零食等成長最多，業績較去年同期成長超過 1 倍。

轉投資事業部分，海外事業菲律賓 7-ELEVEN 至 6 月底店數達 2664 店，較去年同期增加 278 店，帶動業績成長近 40%；而星巴克因氮氣冷萃及茶飲料新品效益帶動，業績也穩步上揚。

全家則說明，6 月冰品和鮮食熱銷是營收創高的關鍵，整體鮮食業績和一般商品中的冰品，年增幅皆超過 20%；同時，杯裝現煮飲料呈爆發性成長，6 月銷售業績年增近 50%。

展望 7 月，全家持續布局暑期出遊商機推涼感型鮮食、話題性冰飲，並透過結合支付工具推全店促銷活動，樂觀看業績動能將持續熱絡。

統一超近期股價走勢圖。