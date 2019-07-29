7月CCI調查 投資股票信心上升最多 三大指標創波段高

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (29) 日發布 7 月消費者信心指數 (CCI)，調查總數為 81.48 點，較上月上升 1.68 點，六項指標中有五項指標上升，以「未來半年投資股票時機」上升最多，並回升到 3 個月來高點，可留意到，包括家庭經濟狀況、國內物價水準以及國內經濟景氣 3 項指標，均創波段高點，顯示民眾對於國內物價表現和經濟情勢後市並不會太差。

台經中心指出，「未來半年投資股票時機」本月調查為 67.4 點，較上月上升 8.8 點最多，其次為「未來半年國內物價水準」53.35 點，月增 3.7 點，並創 2018 年 3 月以來高點；「未來半年家庭經濟狀況」91.15 點，月增 0.55 點，創 2015 年 5 月以來高點。

「未來半年國內經濟景氣」本月調查結果為 86.9 點，較上月上升 0.45 點，創 2015 年 6 月以來新高；而上升幅度最少的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，調查結果為 92.45 點，較上月上升 0.2 點。

本月唯一下降的指標是「未來半年國內就業機會」，調查結果為 97.6 點，月減 3.65 點，且來到 2011 年 4 月以來新低，反映日前主計總處公布製造業就業人數連 5 跌，且 6 月的失業者中，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者達 10.6 萬人，為近 16 個月高點的訊息。

從絕對水準來看，六項指標皆偏向悲觀指標 (低於 100 點)。

另外，在「目前健康狀況」指標上，本月調查結果為 125.7 點，月減 1.5 點，但仍顯示民眾對自己健康呈現樂觀；「預期健康狀況」指標 104.9 點，月減 0.3 點。