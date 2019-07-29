保瑞旗下帕金森氏症藥品Q4上市 為營運添新動能

保瑞藥業 (6472-TW) 今 (29) 日宣布，旗下用於帕金森氏症的瑞多寧 (Numient) 緩釋膠囊，取得衛福部藥品查驗登記許可，預計今年第 4 季上市，法人估，目前市場規模上看百億元，隨著上市時間接近，將有助營運添新動能。

保瑞表示，瑞多寧緩釋膠囊是在去年併購益邦時，一同取得的權利，並以新劑型、新使用劑量、新單位含量新藥等，向衛福部申請許可，相較現有帕金森氏症的藥物，瑞多寧可多段釋放，及維持多巴胺濃度，未來首批藥品將以自費為主，再爭取健保用藥給付。

老年人最常出現的 3 大疾病，包括帕金森氏症、中風及失智症，其中，帕金森氏症病是因年齡增長，腦內的多巴胺神經細胞數量也逐漸減少造成，不過目前國內尚無可完全根治的藥物，但可藉手術輔佐藥物緩解惡化，目前全球病患人數達 800 萬人，台灣約有 10 萬人。

展望後市，保瑞表示，雖第 2 季受客戶出貨期程影響，訂單延遲至下半年出貨，不過積極布局女性保健食品至各大通路，加上第 4 季將上市的新藥品，對整體營運樂觀看待。

保瑞 6 月營收 1.18 億元，月減 5.7%，年減 11.24%；第 2 季營收 3.7 億元，季減 2.6%，年減 5.8%；上半年營收 7.52 億元，年增 19.18%。