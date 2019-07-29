盤前財經大事搶先讀2019年7月29日

今日操盤前瞻

法說會：美律、盛群

除權息：廣達、欣興、士電、杏昌、新巨、東隆興、台郡、康控 - KY 等

Fed 本週降息後 美股今夏可望一路順風？

聯準會 (Fed) 本週幾乎確定會降息，分析師認為，這可能是美股夏季續漲的開始。正常情況下，隨著投資人放暑假，8 月的美股往年走勢平靜。但如果本週預期的降息將股指推向新高，今年夏天可能會成為常態的樂觀例外。閱讀全文...

〈觀察〉業者樂看下半年 記憶體市況正向發展態勢確立

雖然近期市場對於日韓貿易戰因素帶動的市況轉佳，憂心僅短期反彈的雜音不斷，但隨著上周華邦電 (2344-TW)、旺宏 (2337-TW)、威剛 (3260-TW) 等記憶體廠，紛紛釋出看好下半年營運優於上半年的展望，市況正向發展的態勢已確立。閱讀全文...

〈台股風向球〉外資態度略見轉向 觀望本周二大事件和多家大廠法說

台股上周周線翻黑，未能站穩 10900 點關卡，進入新一周，國際上有二件大事，分別為美中貿易戰新一輪談判、美國聯準會公布利率決策，國內則有上市櫃公司陸續公布第二季財報，除整體盤勢將因此更陷觀望，個股間的表現也將明顯分歧，法人指出，隨著外資態度略見轉向，先看加權指數能否守住月線。閱讀全文...

〈理財〉跟著壽險大戶腳步學投資 三招教你債券 ETF 怎麼挑

台灣債券 ETF 發行以來，規模迅速成長，兩年時間已經突破兆元。尤其債券 ETF 是許多壽險大戶追捧的投資產品，跟著壽險大戶的腳步投資也逐漸成為顯學，只是債券 ETF 截至 7 月初已有 86 檔，面對那麼多的債券 ETF 怎麼挑選也是門學問，中國信託投信表示，可以歸納三步驟，就可以輕鬆入手。閱讀全文...

〈觀察〉餐廳好賺錢的時代已過 餐飲集團刮起「整合」風

「餐廳開店只要有客人來就會賺錢的時代，已經過去」，越來越多餐飲集團，包括瓦城 (2729-TW)、六角 (2732-TW) 和饗賓等，都在整合內部資源，籌建研發中心、擴大中央廚房甚至是設置人才培育學院，一方面鞏固在國內市場的一席餐飲發言權，甚至要藉此打國際盃。閱讀全文...

