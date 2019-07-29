日本6月零售銷售優於預期 連續20個月增長

日本經濟產業省週一 (29 日) 發表 6 月份日本零售銷售年增率上漲 0.5%，6 月零售銷售額達到 11 兆 8220 億日圓，連續 20 個月出現增漲，高於《路透社》調查市場預期 0.2% 。

日本經濟產業省對這樣的調查結果表示「出現了好轉的跡象」，並在本次報告中上修了零售業展望。

夏季服飾及家電的銷售出現了成長，日本經濟產業省官員表示，由於日本消費稅預定在今年 10 月進行調漲，也是帶動需求面上揚的原因，因家庭單位提前採購用品。

日本零售業銷售額連續 20 個月增長、優於預期。(圖片：AFP)

以行業別來看，在 9 個行業別當中，有 5 個行業別出現了增長。機械器具、針織品及衣物、醫藥與化妝品，以及食品飲料類等出現增加。除了超市在熟食銷售出現了增加外，冷氣空調及電冰箱等家電類的「機械器具零售業」，也因消費者趕在增稅前採買而增加了 5.6%。

此外，由於實施調查的期間日本天候不順，也使得感冒藥等醫藥品的銷售增加 2%，連續 32 個月上揚。

而另一方面，由於汽油價格下跌影響，在燃料、汽車，以及其他各種商品方面的銷售則是出現了減少。

從業態來看，便利商店的銷售額增加了 1.4% 至 1 兆 116 億日圓。家電量販店，以及藥妝店等的銷售額，均較去年出現成長。

百貨公司及超級市場合計減少 0.3% 至 1 兆 5977 億日圓，若以原有店面來看，則是減少了 0.5%。而大型 DIY 家庭用品賣場，則是表現持平。