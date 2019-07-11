美返校需求旺 電子品消費將大增 3 成

今年美國的返校季，電子產品支出可能將大增三成，帶動今年返校需求的熱潮。

根據 Deloitte data 週三 (10 日) 的數據顯示，預計今年的返校需求消費，將可達 278 億美元。這項調查包含了 1200 名在校生，統計了幼稚園至十二年級的學生，返校購物可能的狀況。

以支出項目來看，服裝相關佔 54%，其次是學校用品 22%，小型器具佔 13%，電腦跟硬體設備為 11%。預期電子品將較先前成長 29%，達到 8 億美元。

Deloitte 的數據也顯示出，對於返校需求上，「價格」是學生們首要的考量因素，有折扣的商品以及具有競爭力的價格，是返校潮兩大購物的重點。

Deloitte 的美國零售研究主管 Rod Sides 表示，在調查中有個有趣的現象，這些學生第一次表示，他們樂於使用智慧型手機購物，就像利用筆電或桌上型電腦網購一樣。Rod Sides 認為，對智慧型手機的需求熱潮，將從季節性假期消費延續到返校需求季上。

亞馬遜 (AMZN-US) 於 7 月 15 日與 16 日兩天，將舉辦 Prime Day 會員促銷活動，折扣將更勝感恩節的黑色星期五，預期將為返校季的消費潮展開序幕。

在 Deloitte 調查中，有超過 6 成民眾表示已註冊成為亞馬遜的 Prime 會員，為了在 Prime Day 搶到折扣商品。其中，56% 的民眾表示將會購買電子商品，67% 的民眾認為最熱賣的產品將會是電子消費品。

Salesforce 網站也認為，今年亞馬遜的 Prime Day，將可能是史上最多用手機購物的 Prime Day，預計網站有 66% 的流量將來自手機，49% 的訂單也將來自智慧型手機。

Salesforce 的副總裁 Rob Garf 表示，其他的零售商，可能會藉由搭上亞馬遜的熱潮來創造需求。因此，同店銷售年增率雖然有可能稍微減緩，但 Prime Day 仍然為夏日購物引發熱潮，帶動整體返校需求的消費。