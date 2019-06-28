Fed壓力測試全數過關 金融股上演慶祝行情

週四 (27 日) 美國聯準會宣佈，美國 18 家最大的銀行，全數通過了壓力測試，財務能力狀況穩定。在通過壓力測試後，包括 JP Morgan、 Goldman 等許多銀行宣布的股息配發，與股票買回等規模都超過預期，激勵盤後股價大漲。

美國銀行股價 (來源: Google)

聯準會金融監管事務副主席 Randal K. Quarles 表示，這項結果顯示出，美國的銀行體系在一般情況與極端情況下，都相當穩定。

壓力測試（stress test）是指在經濟衰退等惡劣的經濟環境下，以可能會發生的金融衝擊，來測試金融體系的曝險程度，以及風險承擔的能力等。多德 - 弗蘭克法案 (Dodd-Frank financial-regulation) 要求聯準會定期要向銀行進行壓力測試。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 今年也通過了測試，不過依然受到美國和歐洲監管機構和檢察官的密切監視。聯準會表示，儘管德意志銀行的資本運作仍有變數，不過仍通過了測試，顯示德意志銀行在面對問題的解決方案上，有了重大的進展。

這項結果對大銀行和其股東而言，是項好消息，因銀行將能夠分配給股東其創紀錄的獲利成果。

美國前四大銀行：美國銀行 (Bank of America)、花旗銀行 ( Citigroup) 、摩根大通 (JPMorgan Chase) 與富國銀行 (Wells Fargo) 在壓力測試通過的消息公布後，立即宣布將增加股票買回的規模總和達 1050 億美元，同時將增加股利的發放。

摩根大通宣布將股息從每股 80 美分提升到每股 90 美分，同時計畫回購高達 294 億美元的股票，遠高於去年的 207 億美元。

高盛銀行 (Goldman Sachs) 將季度的股利，從每股 85 美分，提高了將近 50% 至每股 1.25 美元。在股票買回部分，則宣佈 70 億美元的購入規模，遠高於去年的 50 億美元。