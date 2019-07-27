蘋果為中國製造申請關稅豁免、宏碁啟動股權交棒 本周重要大事回顧

全球貿易局勢再升溫，日本擬將南韓自貿易白色名單剔除，此舉恐將重創南韓經濟，其中半導體大廠受影響程度最重，美中貿易協商方面，傳雙方代表下周將於上海展開新一輪談判，國內焦點方面，則有各大廠法說陸續召開，釋出下半年營運與景氣展望，台股本周仍狹幅震盪，面臨萬一上檔壓力，合計周漲 18.79 點，漲幅 0.17%，來到 10891.98 點，以下是本周重要大事回顧：

貿易戰又升溫 傳日本將自貿易白色名單剔除南韓

日本和南韓之間的貿易糾紛越演越烈，根據日媒報導，日本政府最快將於 8 月 2 日內閣會議上進行政令修正，將南韓從目前的貨物出口白色名單上剔除，而這項清單將能限制數百件出口至南韓的商品，阻礙南韓的科技大廠發展，甚至進而影響全球晶片供貨。

分析師表示，雖然目前尚不清楚哪些項目受白名單清除的影響最大，但一旦從化學品到機械產品的全面審核被取消，半導體和電動汽車產業可能會受到的波及最大。

日本自 7 月 4 日起限制對南韓出口的 3 種關鍵半導體原料，以向南韓在二戰時期徵用勞工的賠償問題上進行施壓，而此舉衝擊南韓半導體科技業，包含三星電子副董事長李在鎔 (Lee Jae-yong)、SK 海力士執行長李錫熙 (Lee Seok-hee) 都陸續前往日本商討關鍵半導體材料出口縮限後的原物料問題。

不過，根據《彭博社》報導，日韓貿易衝突加劇，南韓消費者對日貨的抵制情緒，其中日本啤酒品牌朝日 (Asahi)，今年在韓營收，恐因此下滑逾 2500 萬美元。

美中貿易談判 傳下周上海登場

消息人士表示，美國政府 9 日宣布豁免 110 項中輸美產品的高額關稅，涵蓋多項傳產項目與電子零組件，促使美中雙方決議安排新一輪面對面談判。

據外媒報導指出，美國財政部長梅努欽和萊特海澤最快下週一 (29 日)，將前往上海與中國國務院副總理劉鶴會面，重啟新一輪談判，並持續至下週三 (31 日)，這將是繼大阪 G20 川習會後，美中貿易代表首次面對面談判。

蘋果為「中國製造」申請關稅豁免 川普 SAY NO

傳出蘋果在 7 月 18 日已向川普政府要求將 15 種零組件排除 25% 進口關稅之外，這些零組件包括電源裝置、不銹鋼與鋁框架、電路板、車輪等零組件，以及滑鼠和觸控板，透露蘋果正為「中國製造」Mac Pro 申請關稅豁免。

對此，美國總統川普 26 日推文表示，蘋果中國製造的 Mac Pro 零件將無法取得關稅豁免或減免，他強調，蘋果產品在美國製造，就不會有關稅。

隨總統出訪走私香菸 檢方介入調查

總統蔡英文日前出訪友邦返抵國門，不過立委黃國昌爆料，有國安人員透過華航高層在系統後台，購買 9200 條的免稅菸品，金額高達新台幣 645 萬元，財政部證實確有此事，官員夾帶的菸品已全數查扣。

關務署表示，海關及調查局掌握相關情資，查到這批香菸存放在華膳空廚，並未提領出境，為了監控貨物的移動，海關及調查局組成聯合查緝小組，交通部長林佳龍 24 日更下令展開行政調查，指派政務次長王國材進駐華航了解案情。

而華航 26 日宣布，相關專案督導負責人調非主管職，並接受調查，其中，資深副總經理羅雅美調為董事長室特別助理，空中商用品供應營銷處副總經理邱彰信則調為總經理室高級專員，人事預計 8 月 1 日生效，此外，針對作業疏失，華膳空廚表示將進行檢討改進，並全力配合調查。

全年 GDP 維持 2.12% 6 月失業率創 8 個月來新高

台灣經濟研究院 25 日發布今年台灣經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 2.12%，與 4 月預測值維持不變，景氣預測中心主任孫明德指出，第 2 季景氣比第 1 季好，也比原先預期好，下半年雖有隱憂，但暫無看到太大的變化，預估，今年第 2 季至第 4 季 GDP 分別為 1.8%、2.32% 和 2.6%，呈現逐季上揚，併計第 1 季 1.71% 後，全年 GDP 為 2.12%。

不過，主計總 22 日公布的 6 月失業率達 3.73%，由於社會新鮮人投入職場，月曾 0.06 個百分點，年增 0.03 個百分點，創去年 11 月以來單月高點；上半年失業率平均為 3.68%，年增 0.02 個百分點。

主計總處進一步統計，6 月失業人數共 44 萬 5000 人，較上月增加 8000 人或 1.79%，其中，受部分應屆畢業生投入尋職行列影響，初次尋職失業者增加 9000 人，因對原有工作不滿意而失業者也增加 2000 人，因季節性或臨時性工作結束而失業者則減少 2000 人。

觀察鄰近國家失業狀況，南韓最新公布 5 月失業率為 4.0%、香港為 2.8%、日本 2.4%，而新加坡第 1 季為 2.2%。

聚焦 2019 生技展 台生技業仍有 3 大挑戰

亞洲生技大展 24 日登場，全球 BIO 總裁葛林伍德 (Greenwood) 表示，台灣生技產業的人才、技術都走在趨勢前面，不過仍面臨 3 大挑戰。

葛林伍德表示，目前全球趨勢走向創新藥品，產業資金有 90% 聚集開發新藥，而台灣優點在於大數據、人工智慧及政府推動 5+2 政策，有助台灣生技發展，不過仍有 3 大挑戰，包括政府保護新藥產權、健保花費及國內外創新公司的展望。

施振榮啟動股權接班 施宣輝將進入宏碁董事會

品牌大廠宏碁 26 日宣布，接獲法人董事宏榮投資改派代表人，將改派為宏碁創辦人施振榮兒子施宣輝，產業人士解讀，施振榮家族正逐步啟動接班策略，而除宏碁外，智融集團也同步啟動經營交棒，由施宣輝接任總座一職。

宏碁表示，施宣輝將自 8 月 1 日起，辭去包含自建雲智慧產品事業總經理等在宏碁的管理職務，但將繼續擔任安碁資訊、智聯董事長，及其他原任宏碁關係企業法人董事代表人。

台商回台投資將達標 逼近百家 5000 億元

經濟部投資台灣事務所 26 日表示，通過友達、友勁、望隼、時碩及某不具名老牌高科技聚酯產品大廠等 5 家台商回台案，投資金額近 450 億元，截至目前累計 98 家台商，投資金額突破 4973 億元，逼近蔡英文交付的 5000 億元目標，估創造 4.35 萬個就業機會。