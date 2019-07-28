〈觀察〉太陽能電池廠二路進攻 拚轉型走出營運困境

太陽能廠去年飽受中國六一新政衝擊，在太陽能電池業務越來越難以獲利之下，許多台廠轉而發展更高效的電池，切入利基市場，或轉往下游模組與系統端發展，以期在藍海市場中成功轉型，擺脫虧損，走出營運困境。

中美晶 (5483-TW) 在今年 6 月底時，宣布推出高轉換效率 N 型電池新品 CelonN，在市場都在做 P 型電池之際，先行推出 N 型電池，打算「自己革自己的命」，且已有日本客戶打算包下產能，將陸續開始送樣、認證，預計明年上半年量產。在新品量產後，對毛利率的貢獻將會更高，且今年以來太陽能本業都已獲利。

中美晶也積極耕耘轉投資業務，矽乙烷與矽丙烷供應商台特化今年年底前可望達到單月轉盈，藍寶石基板廠兆遠 (4944-TW) 目前仍處小幅虧損狀態，近來轉型切入砷化鎵領域，將專注雷射應用，明年上半年將送樣，若順利則可望於下半年小量生產。

除中美晶太陽能本業已獲利外，元晶 (6443-TW) 受惠去年起積極衝刺模組產能，模組出貨暢旺，今年來轉型效益漸顯，第 1 季已中止連 10 季虧損，成功轉盈，且已接獲大型地面電廠太陽能模組訂單，從 6 月起出貨，訂單金額將占下半年營收的 6 成以上，年底前逐月貢獻營收，成為轉型效益最早顯現的太陽能廠。

茂迪 (6244-TW) 今年第 2 季模組與系統業務營收占比已過半，電池業務則不到 5 成，營運轉佳。今年營運重心將放在模組及系統業務，看好台灣太陽能市場受惠政府積極推動能源政策，而快速增長，可望邁入 GW 規模名單之一，營運表現也將因此受惠。

除持續深耕下游業務外，茂迪也持續與工研院合作，發展高效矽晶異質接面太陽能電池，預計今年第 4 季進入量產階段，以維持高效太陽能電池競爭力。

聯合再生 (3576-TW) 則是今年模組出貨量顯著成長，全年可望達 1GW(十億瓦)，若國內需求升溫，將考慮在屏東建置 400MW 的廠房，目標為在台模組市佔率逾 5 成，且目前在全球開發中的案場規模共約 1GW。