〈觀察〉台商鮭魚返鄉熱潮掀融資需求 挹注銀行企金新動能

美中貿易戰促使台商紛紛將生產基地移回台灣，而這波台商回流熱潮讓工業用地、融資需求再度熱起來，緊抓台商鮭魚返鄉趨勢，金融業積極備戰企業金融、消費金融全都動起來準備大搶融資商機，以企金來說，受惠於企業擴增產業、購置土地廠辦等融需求升溫，銀行企金業務將有新動能。

在大咖企業加持下，台商回流投資金額節節攀升，據經濟部投資台灣事務所統計，台商回流投資金額已逼近 5000 億元大關，這波台商回流也為金融業帶來商機，銀行去年底陸續推出專案融資貸款向企業招手，目標鎖定營運週轉金、土地與廠辦購置，並將都更業務進一步延伸至老舊廠辦都更。

這波台商回流潮確實也反映在銀行企金融資，根據中央銀行日前公布的最新統計，6 月土建融餘額 1.953 兆元，土建融放款餘額較去年增加一成，創 2012 年 9 月以來新高；與企業資本支出與周轉金有關融資餘額也同步成長，其中資本支出融資餘額更創下今年來新高。

此外，部分銀行更將既有的都更融資業務擴展至廠辦都更，銀行主管表示，過去都市更新大多以老舊房屋重建為主，但都更或危老重建通常面臨地主整合等問題，而美中貿易戰正好促成台商回流，企業紛紛返台後也順勢掀起的工業用地需求，讓銀行嗅到商機，進一步將目標融資鎖定廠辦都更。

據銀行規劃，廠辦都更初期主要鎖定北部地區工業區的老舊廠辦，融合綠能政策結合種電、儲能與智慧化，將老舊廠辦、低樓層工廠立體化，透過資本支出融資、土建融與廠辦都更等業務全面性涵蓋，緊緊抓住客戶。