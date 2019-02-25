跟著巴菲特加碼！宏利投信6大利基喊買美國銀行股

股神巴菲特去 (2018) 年起大舉加碼美國銀行股，宏利投信基於 6 大利基也看好美國銀行業後市，今 (25) 日宣布，台灣首檔唯一專注美國銀行業的基金—「宏利美國銀行機會基金」已獲主管機關核准，保管銀行為臺灣中小企業銀行，將於 2019 年 3 月 11 日開始獨家募集。該基金主要鎖定美國地區性銀行股投資，可望更大程度受惠於美國本土經濟擴張格局，並一舉掌握美國地區銀行業的重要投資利基。

美國銀行業放款持續穩定成長 產業淨利差持續上揚

股神巴菲特的波克夏截至去年第 3 季底止，美股持股總市值約 2000 億美元，但其中銀行股持股占比高達超過 4 成，遠高於標普 500 指數銀行類股 14% 權重近 3 倍，且一路加碼到今年還持續增持美國銀行股，宏利美國銀行機會基金經理人鄧盛銘表示，巴菲特的投資向來不會炒短線，少說都是持有 2 年以上，顯示巴菲特相當看好美國銀行產業。

而宏利投信也英雄所見略同，同樣看好美國銀行業，宏利美國銀行機會基金海外顧問 Lisa A. Welch 表示，基於營收、盈餘、穩定的信貸環境、整併的長期趨勢不變、監管措施正向轉變、產業估值低於歷史水準等 6 大誘因，看好美國的銀行產業值得投資。

鄧盛銘指出，近年美國銀行業放款持續穩定成長，整體產業淨利差持續上揚，而銀行不良貸款認列準備已回落至金融海嘯前水準，信貸素質改善，使得投資機構對於銀行盈餘增長預測亦有調升。

Lisa A. Welch 進一步表示，美國銀行業的科技使用度逐漸增加，營運槓桿呈現正值，依照宏利內部預估，美國銀行業今年盈餘可望成長 7-9%，且此數字已把聯準會可能放緩升息的因素納入評估，顯見美國銀行業成長依舊可期。

監管環境正向發展 估值偏低 趨勢向上報酬潛力可期

美國放鬆金融監管，亦為美國銀行業帶來有利發展環境。美國參議院於去年通過了修訂《多德 ‧ 弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》，其中一項修訂內容為對小型地區銀行免除部分監管；該修訂內容的通過可望提升銀行業的營運效率。鄧盛銘指出，目前美國中小型銀行貸款增長與併購活動持續的動力，均有利於美國銀行業的營運前景。

美國銀行業具備高獲利成長空間以及潛在的擴張動能，然而從估值來看，卻是過於低估。鄧盛銘指出，銀行類股股價淨值比，相較 2009 年 1.07 倍， 2018 年 12 月底已回升至 1.23 倍，今年初以來又漲一波，目前為 1.35 倍，都低於過去 24 年以來的平均值 1.81 倍。

Lisa A. Welch 表示，而標普 1500 銀行類股指數走勢近年來已逐漸扳回金融海嘯以來落後大盤的走勢，甚至還有超越大盤的表現，股價趨勢持續向上；在多面向利基加持下，中長期美國銀行類股將仍將屬於優質投資選擇。

不過，美國今年預期已進入升息的末升段，投資人不免關切現在投資銀行股是否還是時候？鄧盛名表示，從美國 1994 年年底、1999 年底、2006 年 3 月等三次升息循環末段的歷史經驗來看，在升息末段無論投資美國 1500 銀行分類指數或標普 500 銀行指數，投資一年半後都是正報酬，平均漲幅分別都超過 15%，顯示最近三次升息循環末段，投資美國銀行類股表現仍然強勁。