十年磨一劍 Dish終於等到出頭天

近 10 年來，Dish Network (DISH-US) 從未真正推出過資費方案。但現在，它馬上就要準備至少一個了。

沒針，Dish 已對資費方案有初步規劃。它已經收購了數十億美元的無線頻譜，但從未實質使用。它曾在 2013 年企圖收購 Sprint (S-US)，後來也考慮收購 T-Mobile (TMUS-US)，並曾考慮與 DirecTV 合併，而且在考慮收購破產的無線寬頻公司 LightSquared 後又撤回出價。

但在大多數情況下，Dish 的聯合創始人兼董事長 Charlie Ergen 只提到該公司的「選擇性」而從未落實過任何一項，一切都是在與美國政府要求 2020 年須建立通訊網絡以使用其頻譜的截止期限奮戰。

Ergen 念茲在茲的唯一目標是將老化的衛星電視提供商轉變為行動無線分銷商，作為數位影音營運商的分身。Dish 旗下擁有網路影音服務 Sling TV，用戶約有 250 萬戶。由於用戶在面臨不斷膨脹的成本後取消了服務，Dish 每季流失數十萬衛星電視用戶，目前總數已經低於 1000 萬。

但如今這一切都改變了。Ergen 已與美國司法部和聯邦通信委員會 (FCC) 達成協議，再給他兩年時間建立一個 5G 網路。Dish 必須在 2022 年 6 月前建立覆蓋全國 20% 的 5G 網路，到 2023 年 6 月時須達 70%。如果未達目標，Dish 將需要向美國財政部支付高達 22 億美元。

如果 Sprint-T-Mobile 合併案完成，2020 年的截止期限問題就消失了。取而代之的是新的 2022 年和 2023 年的時間表。

知情人士透露，Dish 將取消其原本的一切計劃，完全專注於政府一直想要的 5G。

這就是為什麼監管機構選擇 Dish 作為第三方，與 AT&T (T-US)、Verizon (VZ-US) 和合併後的 Sprint-T-Mobile 真正的競爭。Dish 已經擁有頻譜，監管機構已經給了 Dish 一個無論能否達到最後期限。Ergen 也成功地推遲了兩年的最後期限，讓他有更多時間找到合作夥伴來幫助籌資建立新的競爭網絡。Dish 正在支付 50 億美元收購由 T-Mobile 剝離的資產組合，包括 Boost Mobile 和 Virgin Mobile 的頻譜，而且 T-Mobile 和 Sprint 還必須為 Dish 提供 2 萬個基地台和數百個零售據點。

《路透》本週報導，有線電視公司 Charter (CHTR-US) 也出價打算收購 Boost Mobile 和其他被剝離的資產，司法部甚至根本不回應。Dish 的耐心，或者說是不妥協的立場，利用其囤積的頻譜，讓它成為政府成立全美最新的第 4 大電信商的首選。