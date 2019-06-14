Apple超搶手！美有線電信龍頭搶著合作 以擴展無線電信服務

美國前兩大有線電視與電信服務龍頭：康卡斯特集團 (Comcast) 與特許通訊公司 (Charter)，和蘋果 (Apple-US) 簽約，將販售 Apple 旗下數千個相關設備產品，用以交換兩大公司為 iPhone 提供移動通信業務的合作。

Comcast 和 Charter 在美國為前兩大有線電視與網路服務商。兩家公司在與威訊無線 (Verizon) 簽訂虛擬行動網路電信 (MVNO) 後，已提供無線網路服務超過一年的時間。然而，Comcast 和 Charter 意識到，在無線網路上的發展受限，無法與 Verizon，AT&T 等公司競爭。

根據 Kantar 統計研究，目前 Apple 在美國的手機市佔率，高達 45%。Comcast 和 Charter 認為，如果不跟 Apple 合作，將難以發展移動通信業務。因此促成這次雙方的合作關係。

儘管雙方並未透漏太多合約的細節，不過相關消息指出，Comcast 能為 iPhone 在無線網路提供服務，交換條約是，Comcast 同意以折價方式販售 iPad，其中的價差由 Comcast 自行吸收。

Charter 公司則未有相同的補貼銷售合約，因 Charter 同意客戶使用 Apple TV 作為替代 Charter 公司本身的電視機盒。此項措施不僅提高了銷售額，Charter 也因此成了最大 Apple TV 銷售的第三方廠商。

透過本次合作，Comcast 和 Charter 本身獲利將更有助益。Comcast 近期已經開始販售 Apple 的相關產品，包括 iPads 和 Apple Watches，進而提高了 Comcast 本身無線通訊的服務規模。

同時，這次的合作也突顯出 Apple 在電信商之間，擁有顯著的強烈優勢，特別現值聯邦貿易委員會 (FTC) 針對蘋果等多家科技公司，進行潛在壟斷可能性作調查。