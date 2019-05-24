美國電信巨頭 AT&T 5 月 23 日發布公告稱，用戶即日起可選擇利用 BitPay 支付電信帳單，成為美國首家提供加密貨幣支付選項的大型電信營運商。

目前為止，BitPay 加密貨幣支付選項僅限於 AT&T 官網和手機應用程式 myAT&T 上的「電信帳單繳費服務」，尚未擴展到網購服務和實體店面。

該公司在聲明中指出，這項新服務旨在為用戶群眾提供更多元化的選擇。AT&T 副總裁 Kevin McDorman 提到，「我們一直在探尋改善和擴展自身服務的方法，而我們正好有部分客戶群正在使用加密貨幣，很榮幸可以為他們提供更多選項，讓他們使用更適合自己的方式來支付賬單。」

區塊客了解到，雙方的合作夥伴關係早於一年前就已經達成協議。BitPay 首席商務官 Sonny Singh 更對 AT&T 表示讚揚，「對於這項創舉，AT&T 實在是功不可沒。」

Singh 預測，隨著產業巨頭開始實施加密貨幣相關服務，市場上具備相似規模、品牌和覆蓋範圍的參與者可能會開始效仿，而 AT&T 這項舉措也可以讓其競爭對手更加適應加密貨幣這個較為稚嫩的市場。 他總結稱，「大型公司也會想要學習，我們過去曾跟許多《財富》500 強的企業團隊會面，向他們解釋加密貨幣的運作原理，為雙方共同努力的方向集思廣益。」

去年 12 月，區塊客從美國專利商標局（USPTO）所發布的文件中得知， AT&T 正就「基於區塊鏈的社交媒體歷史對映系統」進行專利申請。

專利申請文件中提到一種由區塊鏈驅動的系統，預計涵蓋「用於存儲訂閱戶數據的交易歷史控制器」，允許用戶通過虛擬社區與網絡，創建和共享信息、想法和職業興趣。從廣義上講，用戶可以利用這個系統，追蹤「微觀文化交易」，例如追踪特定時間或地點的當前趨勢，或朋友的行為。

根據專利申請文件，這種功能「或可在電商、營銷和定位廣告方面具有巨大價值」。該文件進一步指出，「這裡描述的社交媒體歷史對映平台，可以利用區塊鏈不可被篡改和永久紀錄的特性，予以存儲和提供多個社交媒體應用上所發生的在線交易的數據訪問。」

這篇文章 美國電信巨頭 AT&T 與 BitPay 攜手共創加密貨幣付費新時代 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』