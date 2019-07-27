〈熱門股〉韓廠減產等利多激勵 南亞科周漲逾13%創近11個月新高

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 受惠第 3 季電子產業需求旺季來臨，加上日韓貿易紛爭，有助改善市場供需結構，也有利價格反彈，且韓廠海力士也宣布擴大縮減 DRAM 產能，激勵近期股價走勢凌厲，本周連續 5 日收紅，周五 (26 日) 終場收在 77 元，創近 11 個月新高，股價周漲幅達 13.7%，周線連 3 紅。

日本政府日前宣布，將從 7 月 1 日起，限制半導體及面板關鍵化學材料出口至韓國，包括三星半導體、SK 海力士等記憶體大廠，營運都將受影響，市場認為，在韓廠缺乏關鍵化學材料，市場產能減少下，有助 DRAM 與 NAND Flash 供需情況獲改善，價格也可望因此止跌回溫。

而韓廠 SK 海力士近期也因受到記憶體價格低迷、美中貿易戰與日韓貿易紛爭影響，將從今年第 4 季起，擴大縮減 DRAM 產能，並減少 NAND Flash 投片量由原定的 1 成至 15%，將有助進一步改善供需情況，在利多消息推升下，帶動近期市場買盤搶進記憶體族群。

展望第 3 季，南亞科總經理李培瑛表示，適逢各應用市場需求旺季，銷量可望雙位數成長，而銷售動能成長、價格跌幅縮減，對營運都是正向，但仍有大廠庫存去化情況、美中貿易戰、日韓爭端等不確定性，影響市場情況，對於不確定因素還要持續觀察。

不過，李培瑛也說，在日本對韓國發布半導體材料出口禁令後，短期內韓廠要找尋替代來源有困難，目前確實已有客戶前來詢問訂單增援。

南亞科第 2 季毛利率 34.9%，跌破 40% 大關，季減 5.8 個百分點，營益率 22.5%，季減 4.1 個百分點，雙率均寫 10 季低點。雖然銷售量季增 3 成，但受到 ASP 較上季衰退逾 1 成影響，稅後純益 27.49 億元，季減 23.3%，年減 75.5%，每股純益 0.9 元，稅後純益與 EPS 均為 11 季低點。

南亞科日 K 線圖



