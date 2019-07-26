Fed影響力漸失 分析師說 投資人宜守住長期資產

週四，儘管歐洲央行總裁德拉吉說經濟情況越來越差，但却沒有提出具體的降息計畫或振興措施，因而引發了市場跌勢。顯然，市場希望見到央行能有積極作為。

身家數十億美元的避險基金經理人貝斯 (Kyle Bass) 說，投資人宜謹慎，因為聯準會 (Fed) 降息，對經濟的影響，已日漸式微。

「我認為在 2020 年初，美國經濟將會疲軟。經濟可能小幅衰退，屆時利率將下降至零水平，」這位 Hayman 資本管理公司投資長週四告訴 CNBC 說。

「一旦利率接近零，利率政策就越難有效果，」貝斯說。如果這次是這種情況，他說，投資人就應守住長期資產，如不動產 -- 包括公寓與辦公大樓，及長期債券。

上次，Fed 降低利率至接近零，是在 2008 年 12 月，當時利率來到歷史低點 0.25%。然而這一年多以來的第十次降息，並未能阻止隨後的經濟衰退。

Stack 金融管理公司總裁史塔克 (James Stack) 本週初接受 MarketWatch 網站訪問時，便談到了 Fed 阻止經濟衰退與股市崩盤的能力。

他說：「我們必須了解，聯準會 (Fed) 在 2007 年，經濟衰退開始之前，開始放寬信用，隨後進行了 12 次降息，但在阻止經濟衰退方面，幾乎使不上力。」

史塔克曾準確預測網路泡沫與上次的房市泡沫。