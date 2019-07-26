貿易談判前先示好？傳中國政府批准部分企業購買美國農產品

根據《彭博社》報導，美中兩國將於 7 月 30、31 兩日，在上海進行新一輪貿易談判；據知情人士透露，北京當局已批准多家企業，購買美國棉花、玉米、高粱和豬肉，且不會受到報復性關稅影響。

中國商務部昨日宣布，中美兩國下週將在上海進行貿易磋商，內容涉及知識產權、強制技術轉移、非關稅壁壘、農業、服務業、貿易赤字，以及協議執行等 7 大議題。

消息來源透露，部分中國紡織廠獲准購買 5 萬噸的美國棉花，某些公司也被允許購買美國豬肉、玉米和高粱，且不受懲罰性關稅影響。

中國海關數據顯示，自貿易戰開打以來，美國玉米、高粱和豬肉出口大幅下滑。

被視為鷹派的中國商務部長鍾山，據傳已加入中方貿易談判團隊，外界解讀，此舉為中國在貿易磋商立場上，轉趨強硬的跡象；白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 雖未直接提及鍾山的名字，但曾多次示警，中方有新的「強硬派」成員加入。

美方不具名官員指出，鍾山被視為具專業能力的談判代表，至於北京當局為何讓鍾山加入談判團隊？中方談判基調是否會因此改變，仍不得而知。

鍾山本月中旬接受《人民日報》專訪時強調，「美方對我挑起經貿摩擦，違反世貿組織原則，是典型的單邊主義、保護主義；我們要發揚鬥爭精神，堅決維護國家和人民利益，堅決維護多邊貿易體制。」

美國戰略暨國際研究中心 (CSIS) 亞洲事務資深顧問葛來儀 (Bonnie Glaser) 研判，鍾山可能會對貿易協議的細節，有著更多堅持，並延後重大議題的決策時間，交由最高領導層拍板。

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