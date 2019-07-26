安聯人壽跨足健康險 首發保單重大傷病險兩大特色搶市

搶保障型商品市場，安聯人壽今年跨足健康險市場，推出市場首創的重大傷病險保單，主打兩大特色：一、最多可給付三次的重大傷病險，二、明確定義理賠項目範圍，只要符合全民健保的重大傷病項目或範圍，且非除外或排除項目即可獲得理賠。

根據衛服部統計，國人每 25 人當中就有 1 人持有重大傷病卡，且不到三分鐘就有一人申請重大傷病卡，以醫療費用來看，重大傷病每年治療費平均至少 100 萬元，遠超過每年平均國民所得 70 萬元，此時保險的轉嫁風險就顯得格外重要。

安聯人壽表示，「安聯人壽寶多多重大傷病終身健康保險」，以「全民健康保險重大傷病」作為保障範圍，只要不是除外項目，就能獲的理賠，保單重大傷病範圍依「契約訂立時」及「診斷確定時」由健保署公告的重大傷病項目，讓符合重大傷病定義項目可從新從優。

在給付次數部分，該保單也首創最多三次給付。安聯人壽指出，傳統的一次給付型保單雖可及時彌補收入中斷並減緩醫療費用的壓力，但給付保險金後契約就會終止，保戶可能因留下病史導致日後再次投保困難。

安聯人壽表示，考量罹患一次重大傷病後，可能引發後續重大傷病機率增加，因此該保單只要符合條件，最多可提供三次重大傷病保險金給付，其中第一次給付為保額與年繳應繳保險費總額取其大，第二次及第三次為保額 80%，終身享有保障，讓保戶罹患重大傷病後提供後續多重的醫療保障，保障更周全。

