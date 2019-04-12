金融市場波動增 安聯首席經濟顧問：因為Fed之前太鷹、現在太鴿

安聯 (Allianz) 首席經濟顧問 Mohamed El-Erian 認為，聯準會 (Fed) 政策立場變化過大，從去年底的「太鷹派」，轉為現在的「太鴿派」，雖然不致對美國經濟造成太大影響，卻導致全球金融市場波動加劇。

El-Erian 在接受 CNBC 採訪時表示，美國經濟仍處於「良好狀態」，他對年底前 Fed 可能不再升息一事，感到驚訝。

美國勞工部資料顯示，上週美國首次申請失業救濟金人數，降至 1969 年以來新低；另一方面，3 月生產者物價指數 (PPI)，創去年 10 月以來最大漲幅；El-Erian 樂觀預估，今年美國經濟成長率，可望達 2.5% 至 3.0%。

與之相比，國際貨幣基金 (IMF) 的看法，則較為保守，IMF 日前將 2019 年全球經濟成長下修至 3.3%，為半年內第 3 度下調經濟展望，不僅低於 1 月的預測值 (3.5%)，更創 2009 年以來最低水準；其中，美國的經濟成長被下修 0.2 個百分點，至 2.3%。

El-Erian 稱，「我認為他們 (Fed) 走過頭了，去年第 4 季太強硬，現在又過於溫和。」

對於中國經濟表現，El-Erian 說，該國仍面臨艱困的外部環境，恐影響其出口表現，美中貿易協議所帶來的，比較像是休兵停火，而非長久和平。