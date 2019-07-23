〈理財〉出國不只保旅遊不便險 完整投保有撇步且具備三大險

暑假為海外旅遊旺季，國人對旅遊不便險的投保意識增高，根據產險業者統計，近三年旅行不便險理賠案件，以颱風、暴雨、濃霧等氣候因素為主，佔約 5 成，而行李延誤或遺失，則佔約 1.5 成。但是除了旅遊不便險，產險業者表示，旅行的完整投保不但在險種、保額、理賠都有撇步，險種部份應包含：旅遊不便險、意外醫療險、海外突發疾病醫療險，保障更完備。

台灣人壽旗下台壽保產險指出，近期落幕的航空罷工遇班機延誤或取消狀況，甚至可能發生如餐費、住宿、交通等額外費用，也適用旅遊不便險範圍，提醒民眾若旅程中已投保旅行不便險的被保險人，均可依相關條款規定，獲得一定金額的班機延誤或取消補償金。

而旅行期間常發生的意外傷害，以交通意外及如不小心滑倒、摔倒或絆倒等個人因素佔多數，另外，出國期間的突發疾病類型，則以水土不服導致的腸胃疾病，或高緯度旅遊地區所生的高山症為主，產險業統計，以歐美醫療費為例，意外受傷住院一日費用普遍逾新台幣 10 萬元，日本醫療費也不遑多讓，意外受傷住院一日普遍也逾新台幣 5 萬元。

台壽保產險表示，國人安排海外旅遊，若能除投保含醫療意外險等的壽險保障之外，也包含旅遊不便險的旅行綜合險，並附加海外突發疾病保障，如旅遊期間水土不服突然發病，才可獲得保單所約定的醫療費用保險理賠。

至於投保旅綜險保額多少才足夠，台壽保產險表示，則可評估旅遊國家的醫療水平及衛生狀況，如歐美、日本等醫療費用水平高於我國，則建議醫療險保額投保至少新台幣 500 萬元，至於海外突發疾病醫療保險，則至少新台幣 50 萬元較為足夠。

至於理賠部分，台壽保產險表示，向產險公司申請理賠時，要先釐清投保險種理賠範圍，如旅綜險中的旅行不便險提供保障範圍，通常包含班機延誤或取消、行李延誤或遺失、額外住宿費用、劫機慰問金、食物中毒慰問金等多項保障。

而海外突發疾病保險提供的保障範圍，台壽保產險表示，是指在海外期間罹患了需要即時治療的疾病且在保險契約生效日前的 180 日內未曾因該疾病接受治療。

若投保台壽保產險，不限任何產品一旦發生理賠需求，均可至台壽保產險官網，利用理賠專區內的「線上備案」服務，進行線上備案，保戶僅須保留機票或登機證、相關消費單據，待理賠人員接獲備案後，將主動聯繫保戶並協助申請保險理賠給付，讓旅遊損失獲得保障。