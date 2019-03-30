目標到期債保單買氣火熱 安聯總座示警：景氣衰退時潛在風險恐加劇

去年竄紅的連結「目標到期債基金」保單，堪稱投資型保單新寵，根據壽險公會統計，今年前 2 月投資型保單新契約保費收入，超過 5 成來自於連結目標到期債保單貢獻，但有外商壽險示警，這類保單連結潛在風險高，客戶不見得知道自己到底買了什麼，而且為追求高報酬而大買非投資等級債券，日後景氣衰退，投資風險恐加劇。

今年投資型保單 5 成靠目標到期債保單貢獻

根據壽險公會統計，去 (2018) 年投資型保單保費收入約 5000 億元，其中有 1100 億元來自目標到期債券保單貢獻，比重約 2 成，今年前 2 月儘管投資型保單衰退，兩個月來保費收入僅 769 億元，年減 23.5%，但仍有 51% 保費是由目標到期債保單貢獻，保單買氣火熱可見一般。

標榜高年化報酬率 催化買氣

目前市場推出的連結目標到期債保單，主要用來投資 6 年期的債券或相關基金年化報酬率約 4%~6%，6 年期滿後客戶有機會拿到原本預期的年化報酬率，在低利時代極具吸引力，成為保險公司主推商品之一，目前市場銷售前三大分別為：南山人壽、法國巴黎人壽與台灣人壽。

安聯人壽主攻投資型保單，但對於去年市場熱門的連結目標到期債基金的投資型保單卻不太感興趣，原因在於，這類商品不僅信用風險高，對壽險公司而言也沒有獲利空間，擔心擠壓其他業務空間。

缺乏保障商品 保險公司純賣基金

安聯人壽今 (30) 日舉行媒體春酒，揭露去年業績成果與今年業務展望，對於連結目標到期債的投資型保單，總經理林順才說，這類商品主要有三大風險：一、有些保單連結非投資等級債券，信用風險高，二、民眾不見得知道自己買了甚麼日後恐衍生投保爭議，三、對壽險公司而言沒有獲利空間可言。

林順才表示，連結目標到期債基金的保單，主要是連結一籃子債券基金，保險公司只是將這類基金包裝成保單賣給客戶，保險公司的功能完全被弱化，多數投資型保單仍附加其他保障功能，但多了保障型商品，保單的 IRR(內話報酬率) 就會被吃掉，客戶不見得喜歡。

投資非投資等級債券 信用風險高

安聯人壽表示，目標到期債券想要追求高獲利，就要多投資非投資等級債券，不過當市場衰退時，風險也相當驚人；如果投資信評高的債券，投資報酬率偏低，恐影響買氣。

安聯人壽指出，目標到期債券保單可能發生的爭議，往往是在 5 年後才會發生，目前市場已經出現利率倒掛的現象，萬一景氣難以回到過去榮景，大量投資這類保單風險恐不小，基於風險考量，人壽選擇以高信評、分期繳商品為主。