施振榮啟動股權接班傳承 施宣輝將進入宏碁董事會

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (26) 日宣布，接獲法人董事宏榮投資改派代表人，由宏碁創辦人施振榮妻子葉紫華，改派為兒子施宣輝，施宣輝進入宏碁董事會，也代表施振榮正式啟動股權接班傳承；除宏碁外，智融集團也同步啟動經營交棒，由施宣輝接任總座一職。

宏碁表示，施宣輝將自 8 月 1 日起，辭去包含自建雲智慧產品事業總經理等在宏碁的管理職務，但將繼續擔任安碁資訊 (6174-TW) 、智聯董事長，及其他原任宏碁關係企業法人董事代表人。

而施宣輝原擔任總經理的自建雲智慧產品事業產品事業單位，將直接由共同營運長高樹國管理，其他單位則併入全球品牌行銷暨策略運籌中心，由共同營運長黃資婷管理。

施振榮今也透過智融發表聲明，內容指出，2013 年啟動「三造宏碁」計畫後，已將宏碁經營權交由現任董事長陳俊聖，如今將再啟動股權接班傳承，兒子施宣輝將於 8 月進入宏碁董事會擔任董事。

施振榮表示，施宣輝在卸下宏碁公司的管理職務後，未來將接受宏碁公司的委派，繼續擔任安碁資訊與智聯公司的董事長，同時也擔任建碁及 GrandPad(美國) 的董事。

施振榮進一步表示，不只宏碁將啟動股權接班傳承，2004 年成立的智融集團，也將同步啟動接班傳承，隨著創立智融集團的經營團隊已先後退休，邁入智融集團 2.0 時代，施宣輝將接任智融集團總經理，帶領新投資基金的經營團隊全面年輕化。

施宣輝為美國南加州大學電機博士，2005 年返台創業，成立智輝研發公司，從事 IC 設計相關的影音多媒體技術研發，後來更加入以研發指紋辨識晶片、軟體及加密軟體為主的神盾公司，並在德國共同創立汽車遠端軟體更新平台 Advance Telematic Systems，而 2011 年 7 月，宏碁併購雲端服務公司 iGware，施宣輝也因此進入宏碁，成為雲端技術事業群負責人。