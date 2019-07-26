友達Mini LED產品獲創新獎 年底前將有新品量產出貨

面板大廠友達 (2409-TW) 近年來積極投入 Mini LED 背光技術研發，今 (26) 日宣布旗下推出的 32 吋 4K Mini LED 顯示器，榮獲科技部中科園區「創新產品獎」，而日前與客戶合作開發的 17.3 吋 4K Mini LED 電競筆電面板，也預計在今年底量產出貨，此外，友達后里廠區也獲得「綠美化特優獎」。

友達在昨法說會表示，mini LED 是未來發展的重點項目，去年第 4 季量產的 32 吋高階專業用顯示器面板，今年已順利出貨，而與客戶合作開發的 17.3 吋 4K Mini LED 電競筆電面板，預計在今年底也將量產出貨，目前 Mini LED 主要應用在 IT 利基型產品，未來將持續與供應鏈合作，拓展應用領域。

友達表示，其中 32 吋 4K 顯示器面板採用 Mini LED 背光源設計，將能提升畫面清晰細緻度，並減少畫面滯後與延遲，將提升使用者視覺體驗，獲得中科「創新產品獎」。

友達近期也持續關注綠色環保及環境保護議題，日前宣布，看好再生能源未來發展，將依原持股比例，擴大投資星耀能源太陽能電廠業務。

在建廠方面，友達表示，后里廠在規劃建廠，就導入環保節能設計，為友達第一座美國綠建築協會 LEED 白金級認證的綠色廠房，屋頂做為雨水回收平台，每年約可回收雨水至少 21850 公噸以上，並用於植栽澆灌，達到循環再利用，獲得中科「綠美化特優獎」。

友達表示，將持續投入研發能量在高階面板的顯示技術，開拓產品高值化與差異化的創新應用，同時也持續力行環保節能，落實廠區的自然生態維護，兼顧科技與環境的永續發展。