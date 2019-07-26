新英相強生已與歐執委容克通電話！歐盟拒絕重談脫歐協議

英國新任首相強生 (Boris Johnson) 上任後，週四 (25 日) 首度與歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 通電話。容克表示，歐盟與前首相梅伊所達成的脫歐協議，是最好也是唯一的版本，歐盟不會重談。

強生早前以首相身份出席下議院會議，並向歐盟喊話，表示梅伊與歐盟達成的脫歐協議，在議會無法過關，遭 3 度否決，未來也不可能通過。雙方應重談一份新協議，來避免無協議脫歐。

強生表示，他會全力確保英國在 10 月 31 日脫離歐盟，他期望能與歐盟達成協議，不過他反對協議中，在愛爾蘭邊界中確保無硬邊界的方案。強生強調，英國也要為無協議脫歐做好準備。

不過容克與強生通電話時，容克並未改變立場。容克的發言人說，容克仔細聆聽強森的說法，但目前的脫歐協議仍是最好及唯一的協議，並與歐洲理事會的指引一致。

容克表示，任何英國提出的新要求，可以包含在隨附協議、沒有約束力的政治宣言中。歐盟願意分析英國提出的任何想法，但內容仍要與目前協議相容。

在強生當選後，基於他強硬的脫歐立場，歐盟首席脫歐談判代表 Michel Barnie，即向歐洲外交官發了一封措辭強硬的電子郵件，指強生在下議院表現出「好鬥」姿態，並表示他要求廢除愛爾蘭邊的支持保證 (backstop guarantee) 是「不可接受」的。