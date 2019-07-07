〈觀察〉拉貨效應外 海運還有兩個結構性利多 運價續揚可期

海運景氣近來回溫，美國線運價衝上 3 月以來新高，激勵上海出口集裝箱綜合指數上漲至 800 點之上，也是 3 月以來新高，一方面是傳統旺季仍有拉貨效應，有效穩住需求，其實關鍵還有船公司調整運能的態度積極，有效執行減班政策，再加上目前的運價緩升已開始反映接下來壓艙水公約和 2019 年限琉令上路對海運供給面的影響，不排除進入 8 月後，美東線有望再衝上去年同期每 FEU (40 呎標準貨櫃)3300 美元的水準。

儘管美中貿易戰尚未達成協議，只是暫緩擴大加稅的範圍，所幸市場悲觀氣氛轉弱，再加上剛性消費需求還是在，不會因貿易戰就完全不消費，因此，廠商仍正在對年終歐美的感恩節和耶誕購物旺季備貨。

另一方面，由於去年船公司獲利表現普遍差，今年船公司穩運價的意願提升，據了解，海洋聯盟美國線減班 4 航次，THE Alliance 減班 1 航次，長約換約運價成功調整，減班政策有效執行。

而今年下半年起海運市場已進入大船下水的尾聲，加上國際海事組織 2020 年起限硫令將生效，航商正加速舊船拆解和並改裝船舶，據 Alphaliner 調查，下半年每月將有 30 艘船舶入塢改裝，使海運供給持續緊縮。

不論是短期拉貨或是長期海運供需結構調整，都有利整體市況，因此，可觀察到，7 月以來美東線運價維持在每 FEU 2700 美元上，美西線也有達 1600 美元水準，不低於去年貿易戰剛開打時的表現，甚至高於 2017 年 7 月約 2200 美元、1200 美元的狀況。

整體而言，因市場大船下水高峰已過，且國際環保法規上路墊高新船訂購成本，運價有撐，不過，仍不能大意的是，貿易戰緩和的效益還要觀察。

最新公布的上海航交所運價略有回跌，貨攬業指出，暫緩課徵關稅的 3000 億美元商品大多是電子產品，而目前正好是暑期出貨淡季，令短線運價會起伏，運價雖可望逐步成長，震盪仍難免。

長榮近期股價走勢圖。