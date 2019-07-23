負利率政策影響日本金融業薪情 被營建業遠遠甩在後面

日銀的負利率政策，不只對日本金融業獲利能力帶來壓力，更對金融業從業人員的薪資造成相當影響。

彭博社報導，日本私人調研機構東京商工調查的報告指出，目前，日本營建業的平均年薪，比金融保險業平均高出 16%，而隨著金融業薪資下滑，差距正愈拉愈大。

該研究並指出，日本 102 家金融與保險機構的平均薪資下降，與日銀政策利率落入負值有一定的關係。

2016 年，日銀政策利率從零下調至 -0.1，對日本金融業成為該機構所調查 10 種產業中表現最差者。日本金融保險業現今的平均薪資接近 650 萬日元，比 2016 年下滑 1.4%；而調查中整體企業近 630 萬日元的平均薪資，則較 2016 年成長了 2.9%。

日銀負利率政策讓金融機構獲利的難度增加，所帶來的壓力讓他們更加嚴控成本。除非必要，日銀不太願意再進一步擴張已經十分寬鬆的政策，一部份的原因也在於，這會更加重金融業獲利的壓力。

據上星期日銀公布報告，截至 3 月底的會計年度中，日本金融業不分規模大小，獲利都出現下滑的情形。日銀總裁黑田東彥則表示，在透過寬鬆措施刺激通膨回到 2% 目標之際，也要審慎觀察對金融業帶來的副作用。

由於東京將於 2020 年舉辦奧運，從 2015 年開始就有許多建設與旅遊需求，也因此，營建業平均薪資在過去 3 年內成長 8.7%，來到 749 萬日元 (約 69,461 美元)。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)