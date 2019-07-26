聯發科Q3擁三大動能 外資續喊買 目標價上看374元

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 第 2 季營收達 616 億元，達陣法說預期，外資昨 (25) 日出具報告指出，聯發科第 3 季受惠三大成長動能，持續看好其後市，維持買進評等，並上調目標價至 374 元。

外資指出，聯發科第 3 季三大動能分別為，低階手機需求強勁、5G 熱潮及智能家居設備的興起，由於近期高階手機市場受到換機周期延長、創新程度降低等因素影響，動能逐漸轉往低階手機市場，聯發科因此受惠，加上第 3 季為傳統旺季，將帶動營收成長。

再者，5G 熱潮方面，聯發科在 5 月發表 5G 數據機晶片 M70，搶搭 2020 年 5G 換機潮，外資指出，高通 X50 晶片因較早發布，將隨首波 5G 手機問世，而聯發科 M70 晶片，雖為第二波，但可望因其高性能，為營運帶來強勁的成長動能。

外資並預估，聯發科近期因智能家居及 TWS 應用蓬勃發展，PMIC(電源管理晶片)、WIFI/Bluetooth 及 ASIC(客製化晶片)，都可望在第 2 季有雙位數成長，且 4K/8K 電視 SoC 可望搭上東京奧運的順風車，帶來強勁的營運表現。

聯發科將於 7 月 31 日召開第 2 季法說，屆時可望釋出下半年營運與產業展望。