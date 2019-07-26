台灣19家主要電子廠、連4個月出現營收成長

據《日本經濟新聞》25 日報導，在統計了具有全球 IT 產業景氣先行指標地位的，台灣 19 家主要企業的 2019 年 6 月銷售額後，其合計金額較去年同期增加 3.9% 至新台幣 9482 億元，連續 4 個月出現增收的情形。

在這 19 家企業當中，雖有 11 家出現減收，然而來自大型企業在伺服器及智慧型手機相關的訂單回溫，也因而確保了增收。

台積電 (2330-TW) 6 月的銷售額大增 22% 至 858 億元新台幣，台積電總裁魏哲家表示「高價格帶的智慧型手機需求旺盛」。而自 7 月開始，預估來自蘋果 (AAPL-US) iPhone 的需求也將正式啟動。

台灣 19 家主要電子廠、連 4 個月出現增收！

鴻海 (2317-TW) 由於伺服器等代工需求增加，出現 1.7% 的增收。外加在庫存進行調整，還有美國等其他顧客在 5G 相關投資上的增加，也都是可能的原因。

而同業的和碩 (4938-TW)、廣達 (2382-TW)，也都分別出現了 16% 與 20% 的增收。

面板大廠的友達 (2409-TW) 雖然出現約 1.9% 的減收，但其減收率已出現縮小的傾向。另外，對手的中國面板大廠，因收益惡化可能放緩生產速度，未來的面板價格也可望向上攀升。

美中貿易戰在 6 月底的 G20「川習會」後，出現暫時休兵的情形，美國的華為禁令也出現了部分緩和。有部分台灣企業認為，華為為了避免今後在零件備料上出現不足的情形，近來將加速在零件方面的取得。