〈2019生技展〉美時董座：看好生技產業規模 再砸9億投資台灣

學名藥廠美時 (1795-TW) 上半年營運表現亮眼，董事長 Robert Wessman 今 (25) 日表示，除受惠戒毒藥品拉貨動能強勁外，也是過去投入逾 9 億元的研發成果，且看好台灣產業環境、經濟規模等因素，預計再投入 9 億元研發學名藥。

美時上半年、單月營收年增皆雙位數成長，Robert 表示，主要是艾威群進入台灣 5 年多來、投入 3000 萬美元 (新台幣 9.3 億元) 的成果，未來將持續投入 3000 萬美元攻藥品研發，盼台灣口服劑型與韓國新劑型能發展出更多學名藥。

美時主要基地為南投及韓國，其中，南投廠已啟動升級再造計畫，專攻口服抗癌用藥、戒毒癮舌下片等藥品，韓國 2 座廠房稼動率逾 7 成，每年固定生產 3-5 種新藥，以內銷為主。

展望台灣投資後續，Robert 表示，目前台灣發展僅是第一階段，長期發展而言，將著重在研發產品組合、打造完善的製造基地及人才培育計畫。

Robert 擁有豐富的創業經歷，眾所周知的 Actavis，冰島原本僅有 99 個員工，到後來讓公司轉虧為盈，旗下多達 1.6 萬名員工，並成為全球前 3 大學名藥廠。

再來就是艾威群，從代工廠起家，目前已是全球版圖橫跨 35 國，Robert 透露，曾有投資人提出質疑，為何把研發基地集中在台灣，他則回應，因台灣的生技研發技術、人才、經濟實力不容小覷。