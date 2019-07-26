呼籲北韓別「挑釁」美國務卿：幾周內將與北韓會談

北韓在試射了兩枚新型的短程導彈之後，美國方面呼籲，北韓應避免進一步的「挑釁」衝突，美國方面也表示雙方將在幾周內，有進一步的會談。

北韓試射了兩枚導彈，其中一支射程可涵蓋南韓全國以至日本的部分地區。市場認為，這項行動很可能是在對美國「挑釁」，有宣示雙方先前的核武談判結果不佳的意味。

美國國務卿麥克蓬佩奧 (Mike Pompeo)在周四 (25 日) 表示，他預期在幾周之內，將與北韓進行工作層級的會談。在北韓試射導彈之後，美國希望尋求解決衝突的外交關係。

「我們希望與北韓的外交關係上，能發揮更多效果，希望北韓領導人金正恩能履行對川普先前的承諾，也就是「去核化」的目標」蓬佩奧表示。

蓬佩奧將於 7 月 30 日至 8 月期間拜訪泰國、澳洲等國家。原先北韓外交部長李容浩 (Ri Yong-Ho) 也將出席下周在泰國的東盟地區論壇外長會議，然而消息卻指出北韓已取消行程了，意味與蓬佩奧的會面不會發生在下周。

美國國務院發言人摩根 · 奧塔格斯 (Morgan Ortagus) 表示，希望川普與金正恩能繼續推進雙方在越南做出的協議，朝無核化的方向走。奧塔格斯強調，在確定達成這項目標之前，對北韓的制裁將持續進行。

本月初，在美國與北韓世紀會面之後，美國指責北韓違反精煉石油的進口限額，呼籲其他聯合國的會員，在北韓採取改善行動之前，應該嚴格執行制裁。北韓對此感到不滿，認為美國正企圖破壞和平的氣氛。