北韓警告：川普表面微笑背後卻捅北韓一刀

就在美國總統川普與北韓領導金正恩「世紀會面」後的三天，北韓特使團表示，美國對於北韓越來越傾向採取敵對的行動。雙方的「兄弟情」似乎正急遽酸敗。

北韓特使團周三 (3 日) 在一份聲明稿中表示，美國、法國、德國、英國等國家，在 6 月 29 日向聯合國發出一封信，敦促他們實施對北韓的制裁。尤其難以置信的是，這封信是美國代表團根據美國國務院指示，在參加 G20 高峰會的當天，對聯合國發送的。

同一天，川普向北韓金正恩發出友善訊息，稱雙方的對話將有「好事發生」，之後並成為第一個踏上南北韓非軍事交界區的美國總統。

這封對聯合國發送的信，背景來自上個月，美國指責北韓違反精煉石油的進口限額。在 2017 年 12 月，聯合國對北韓實行 50 萬桶精煉石油進口上限限制。

美國敦促其他聯合國的會員，要求北韓立刻停止運送精煉石油。許多聯合國成員表示在北韓採取改善行動之前，應該嚴格執行制裁，然而北韓的盟友包括俄羅斯與中國延遲了這項舉措。

北韓代表團表示，美國這樣的行為「非常荒謬」，美國熱衷於對北韓的制裁，認為製造壓力的行為，這就是解決所有問題的解藥，但事實上美國根本企圖破壞朝鮮半島的和平。

北韓在聲明稿中強調，所有的聯合國會員都應該保持警惕，防止美國企圖破壞和平的氣氛。

不過美國總統川普方面仍表示，希望與北韓之間進行談判。美國國務卿麥克蓬佩奧 (Mike Pompeo) 在 G20 後也表示，美國與北韓之間將進行對話，「時間可能在 7 月的某一天… 可能就是兩周或三周之後」。