動視暴雪第1季展望疲軟 宣布裁員8%

動視暴雪 (Activision Blizzard) (ATVI-US) 週二 (12 日) 公布第 4 季業績好壞參半，展望 2019 年上半年表現疲弱。股票在延長交易中下跌多達 5%，然後再上漲 4%。

最近幾週，動視暴雪公佈了不少利空因素，週二宣布計劃將其全球員工人數減少 8%。

動視暴雪營運主管 Coddy Johnson 在公司的財報電話會議上說，「我們的重建計劃減少了非重點領域和投資，並將淨員工人數減少約 8%，同時也推動擴大最重要的重點產品的投資重點和範圍，」 「我們相信，隨著時間演進，這項計劃將使我們的團隊能夠加速向客戶提供高質量的內容。」

該公司第 4 季財報業績，每股獲利 1.29 元，高於市場估計的 1.28 美元；營收 28.4 億美元，低於預期的 30.4 億美元。

動視暴雪預計第 1 季每股獲利為 20 美分，還不到華爾街預估的一半，營收則為 11.8 億美元。Refinitiv 的共識是預期 2019 年第 1 季每股獲利 46 美分，營收 14.5 億美元。

該公司預計 2019 年全年每股獲利 2.10 美元，營收 63 億美元，而分析師預計每股獲利為 2.54 美元，營收 72.5 億美元。

Johnson 在電話會議上指出，「在我們的一些遊戲產品中的遊戲內購買執行不足，零售需求低於預期。」「2019 年展望是假設暫時還不會像我們預期的那樣盡快改善遊戲中的貨幣化，而且今年是個過渡期，發行的新遊戲會少於我們應該發布的數量。」

遊戲產業正面臨來自免費競爭對手「要塞英雄 (Fortnite)」越來越大的壓力。上週，Electronic Arts (EA-US) 和 Take-Two Interactive (TTWO-US) 在發布財報透露競爭加劇後，一天內分別下跌了 13% 和 14%。

自 10 月觸及 52 週的盤中高點 84.68 美元以來，動視暴雪的股價已下跌近 50%。