這項長期被忽略的商品 即將強勢展現自我

美國股市的這波多頭走勢，讓人愛恨交加。

Cracked Market 網站部落客季丁斯 (Jani Ziedins) 說：「投資人或續抱持股，或避開這個市場。」他指出，有太多人追高殺低，原本應可溫和獲利，他們却淪落到賠錢的下場。

看著 S&P 500 屢創新高，他的建言似乎具體可行。

但 Commerzbank 分析師說，投資人或許可以換個角度，因為一項長期為人忽略的商品已經甦醒，正準備展翅高飛。

上週，白銀上漲到了 13 個月高點。週三再創下九個交易日以來，第八天上漲，觸及每盎司 16.626 美元。

「與黃金相較，白銀價格仍然相對較佳，預期漲勢將會持續，」Commerzbank 銀行分析師福瑞奇 (Carsten Fritsch) 在週四發布的報告中說。他預期年底，白銀將上漲至每盎司 18 美元。

今年以來，白銀上漲了 6%，黃金則上漲達 11%。

他說，本月初，白銀對黃金的相對價值，觸及了 1992 年以來低點，投資人對白銀的潛力也有所醒悟，資金因而湧入了白銀 ETF。福瑞奇還說，白銀於 5 月底出現了利空消息後，自 6 月中以來，投機客便押注白銀價格將會上漲。

「白銀因而一如以往的黃金，開始擺脫了長期以來的整理走勢，」福瑞奇說。

他並指出，若要符合今年的黃金漲勢，白銀需上漲至每盎司 20 美元，為自 2016 年以來所未見水準。若要像黃金觸及六年高點，白銀更將上漲至每盎司 25 美元。