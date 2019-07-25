貴金屬盤後─疲弱經濟數據引發降息展望 黃金收高1.90美元

黃金期貨週三收高，疲弱的經濟數據促使投資人預期主要央行將放寬貨幣政策，為股市利多。

分析師說，歐洲央行本週可望降息，全球採購經理指數疲弱，可能促使 Fed 於下週降息。

8 月黃金上漲 1.90 美元，或 0.1%，收於每盎司 1423.60 美元，盤中高點為 1430 美元。

週三的數據顯示，美國 7 月製造業 PMI 下降至 50.0，創 118 個月低點，分析師預估為 51.0，6 月公布值為 50.6。

美國 7 月服務業 PMI 則上升至 52.2，分析師預估為 51.8，6 月為 51.5。

分析師說，採購經理指數下降，並非單一國家現象，美國 PMI 下降，Fed 恐採取行動。歐元區 PMI 亦不佳，德國製造業進一步轉弱，歐洲央行可能降息。

英國可能無協議脫歐，亦推高了黃金價格。

強森週三正式上任英國首相，他可能強勢無協議脫歐，恐對全球市場造成衝擊。

報導指出中美貿易爭議有所進展，則使得黃金漲幅受限。兩國官員定於下週在上海舉行會談。

分析師說，英國無協議脫歐可能性上升，歐元區量化寬鬆 (QE) 可能性亦上升，推升了黃金價格。

其他金屬交易方面，9 月白銀上漲 15 美分，或 0.9%，至每盎司 16.626 美元，為九個交易日中，第八天上漲。

9 月銅上漲 1.2 美分，或 0.4%，至每磅 2.712 美元。10 月白金上漲 19.50 美元，或 2.3%，至每盎司 881.10 美元。9 月鈀金收於每盎司 1538.50 美元，上漲 19.90 美元，或 1.3%。