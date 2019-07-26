貴金屬盤後─歐洲央行政策決議讓人失望 黃金收低8.90美元

黃金期貨週四大幅收低，跌回早場漲幅。歐洲央行暗示計畫放寬貨幣政策，但並未立即採取行動，亦未說明細節，投資人大感失望，黃金因而下跌。

歐洲央行說準備降息，並推動高度寬鬆的貨幣政策，包括額外購買資產，以推升通貨膨脹至目標水準。

8 月黃金下跌 8.90 美元，或 0.6%，收於每盎司 1414.70 美元，創 7 月 5 日以來最大跌幅。

黃金盤中上漲至每盎司 1434.10 美元高點，隨後因投資人消化歐洲央行總裁德拉吉的談話，及美國經濟數據優於預期，聯準會 (Fed) 積極降息的希望消退，黃金因而回檔走低。

分析師說，歐洲央行今日未降息，黃金市場感到失望。但黃金的漲勢並未改變，德拉吉的語氣顯示，在央行於 9 月舉行的政策會議中，極為偏向鴿派。

美國 Fed 下週將舉行政策會議，預期將降息一碼。

德拉吉未說明寬鬆細節，投資人感到失望。歐洲央行會議後，歐元先是下跌，歐洲債券則上漲，殖利率走低，但在德拉吉記者會後，歐元與歐洲債券走勢反轉。

美國今日公布上週初次申請失業金人數下降至 20.6 萬人，低於預期的 21.8 萬人。6 月耐久財訂單上升 2%，高於分析師預估的上升 0.7%。這些數據顯示 Fed 不會積極降息，歐元與歐洲債券因而反轉走低。

分析師說，技術面而言，黃金若突破 1430 美元，可望進一步上漲至 1449 與 1461 美元。

其他金屬交易方面，9 月白銀下跌 21.5 美分，或 1.3%，收於每盎司 16.411 美元，創 7 月 5 日以來，最大單日跌幅。

9 月銅下跌近 1 美分，或 0.3%，至每磅 2.7035 美元。10 月白金下跌 7.10 美元，或 0.8%，至每盎司 874 美元。9 月鈀金下跌 4.60 美元，或 0.3%，至每盎司 1533.90 美元。