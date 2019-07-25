台開總經理邱于芸請辭 由副總羅濟淇代理 8/1生效

去年 6 月 20 日接任台開 (2841-TW) 總經理職務的邱于芸，因個人因素請辭獲准，台開董事會今 (25) 日通過由副總經理羅濟淇代理總經理一職，自 8 月 1 日生效。

羅濟淇表示，邱于芸主要因個人因素請辭總經理職務，而台開在今年下半年，將持續進行資產開發案的活化及開賣作業。

羅濟淇表示，台開今年下半年將先推出在花蓮「新天堂樂園 2」旅館，這是邱復生接任台開董事長 10 年以來，首度對手中資產進行加值及活化之後，宣布對市場推出。

其中，台開預計投入 20 億元興建的新天堂樂園 2 旅館，將擁有 704 房間，採積木旅館概念設計，應用 3675 個 3 米立方模組打造而成，預定 2020 年年底完工，占地約 3173 坪，總樓板面積達 1 萬 2630 坪，地下一層，地上 10 層，樓高近 50 公尺。預計將在 2020 年年底完工，並且在 2021 年初試營運。

而卸任的台開前總經理邱于芸為倫敦劍橋大學博士、倫敦政經學院畢業，曾任文化部次長、北科大助理教授、政大公企中心組長、品牌台灣協會秘書長、台灣創新發展公司董事，在任內將台開所有開發案藍圖的實現，也讓所有員工參與的心血能夠實現，同時也滿足所有股東的期待；其次是所有開發案都建好之後，進入資本市場，以資金管理讓地產優化。

羅濟淇原任台開協理，於今天升任副總經理並代理總經理職務。