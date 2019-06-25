台開邱復生宣布首筆推案上市 花蓮「新天堂樂園2」將登場

台開 (2841-TW) 台灣重大土地開發案，包括花蓮、新竹新埔、南投草屯，以及金門工商綜合區 BOT 案等；董事長邱復生今 (25) 日在股東會中表示，將自 7 月 1 日起，推出花蓮「新天堂樂園 2」旅館、「洄瀾山居」，以及「初雲樓」等案。

這是邱復生接任台開董事長 10 年以來，首度對手中資產進行加值及活化之後，宣布對市場推出。

其中，台開預計投入 20 億元興建的新天堂樂園 2 旅館，將擁有 704 房間，採積木旅館概念設計，應用 3675 個 3 米立方模組打造而成，預定 2020 年年底完工，占地約 3173 坪，總樓板面積達 1 萬 2630 坪，地下一層，地上 10 層，樓高近 50 公尺。預計將在 2020 年年底完工，並且在 2021 年初試營運。

而依台開的規劃，7 月 1 日將正式開放對外銷售新天堂樂園 2，相當適合年輕首購族群、投資族群、退休養生族群等，一戶兩個單位，每單位 11 坪起，每坪 35 萬元起 (每坪 28 萬元加上每坪 7 萬元裝修)，總價 399 萬元起 (含裝修設備)，每一戶不到 800 萬元。

依照台開計算，花蓮「新天堂樂園 2」旅館也採分享經濟制，可投資、可買可租，有長租、短租型客房，有平台可做入住分享，一年有 30 天住宿券，年投報率約 10% 左右。