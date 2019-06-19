台開花蓮「新天堂樂園2」開發案 將引進宜必思酒店合作

台開 (2841-TW) 在花蓮「新天堂樂園」第一期開發案完工後，不斷規劃最新營運內容，台開子公司台創今 (19) 日宣布，攜手全球知名酒店品牌宜必思 (ibis) 合作，將在花蓮打造「新天堂樂園 2」，可望吸引 ibis 全球 1 億多個會員客群入住。

新天堂樂園 2 旅館採積木旅館概念設計，應用 3675 個 3 米立方模組打造而成，預定 2020 年年底完工，占地約 3173 坪，總樓板面積達 1 萬 2630 坪，地下一層，地上 10 層，樓高近 50 公尺。預計將在 2020 年年底完工，並且在 2021 年初試營運。

花蓮「新天堂樂園 2」完工營運後，將是全球最大最多房間數的宜必思酒店， 房間數達 704 間。

台開集團董事長邱復生表示，花蓮洄瀾灣好山好水好空氣，相當適合養生度假，新天堂樂園 2 未來也規劃大健康中心。

台開花蓮「新天堂樂園 2」旅館也採分享經濟制，可投資、可買可租，有平台可做入住分享，同時與宜必思酒店全球 1 億多個會員與全球旗下 2051 個 ibis 酒店連結，如: 巴黎、蘇黎世、上海、新加坡、雪梨、東京與首爾等城市，可望吸引 ibis 會員客群入住，預計飯店運營後，將帶動附近 1000 家以上商家運營。

宜必思酒店創立於 1974 年，屬雅高 (Accro) 酒店集團旗下品牌，現已成為歐洲經濟型酒店領導品牌的全球第 4 大連鎖品牌，設計性強且多功能的經濟型酒店領導品牌。