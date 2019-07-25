OTT發展方向一致 台數科與LINE TV獨家合作影音平台

「MSO」業者台數科 (6464-TW) 與 LINE TV 影音平台發展 OTT 視訊服務的方向一致，並由新任台數科董事長廖紫岑敲定獨家合作， LINE TV 正式上架到台數科的智慧電視盒「哈 TV+」，收視戶將可擁有大螢幕的追劇享受，這也是 LINE TV 在亞洲地區首度跟有線電視業者合作。

台數科今 (25) 日在台北舉行「Linking Next」連結下一個美好發表會，公布旗下「哈 TV+」智能電視盒的創新應用成果展。台數科集團董事長廖紫岑指出，在網路應用的衝擊下，很多人都不看好電視產業，並且認為「電視已死」。但身為經營電視產業 20 餘年的業者，她也相信，電視不但不會死，而且它還會越長越聰明越來越善解人意，在數位匯流的時代，成為家庭的新寵兒。

今年是「921 大地震」20 週年，台數科集團前身的有線電視系統台，在地震中幾乎摧毀，廖紫岑指出，但一路走到 2015 年台數科上市掛牌，成為最純正的本土 MSO 業者，見證有線電視的興衰。她感嘆隨著行動裝置的出現，每個人躲在自己房間看手機，疏離家人互動。

廖紫岑表示，「哈 TV+」智慧電視盒就是帶著「凝聚家庭美好記憶」使命為出發點。為了力抗有線電視收視訂戶衰退，「哈 TV+」智能電視盒將網路所有的應用 APP 下載與影音內容加進有線電視盒，一機搞定電視與網路的大小事，讓「哈 TV+」成為家庭智慧核心。

台數科集團區總經理兼研發長羅文龍介紹「哈 TV+」在「影音、生活、照護」三方面的強大智能，他指出，包括「支援全 4K 高清影音」「遙控器可當語音搜尋，家中的阿公阿嬤或是小孩子，「用講的也會通」，追劇、看卡通，一鍵搞定。除此之外「還可以上網購物、投票、社群討論」，手機擁有的功能，「哈 TV+」 一機網羅。

同時，羅文龍表示：「哈 TV+」 是全台首座同時通過「國家通訊傳播委員會」及 Google Android 8.0 雙認證的智能電視盒，具備 4K 影音播放能力的合法數位電視 + OTT 電視盒。台數科也是首家將 Google 快取技術置入台數科機房的業者，上網品質穩定又快速。