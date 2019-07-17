台數科斥72.5億元 收購新永安、大揚有線電視兩系統台

有線電視多系統 (MSO) 業者台數科 (6464-TW) 今 (17) 日董事會決議，將以 72.5 億元購買得濬公司 100% 股權，間接取得新永安有線電視、大揚有線電視兩系統台及鑫祺多媒體 100% 股權，此舉將有助推升台數科成台灣第 4 大有線電視業者，此收購案資金，台數科將委由金融機構主辦聯貸案支應。

台數科今日與持有得濬公司 100% 股權的凱月公司，簽下股權買賣合約，合約有效期限自今天起為期 1 年，台數科代理發言人協理林淑鈴指出，台數科將儘速召開股東臨時會通過此購併案後，並向國家通訊傳播委員會 (NCC) 及公平會送件。

目前凱月公司也是台數科最大股東，持有台數科股權達 14.34%，為台數科單一法人股東，台數科今日董事會通過此收購，等於是自大股東手中買下新永安有線電視、大揚有線電視兩系統台。

台數科指出，得濬公司 100% 持有的新永安及大揚兩家有線電視，經營區域分別為台南市永康區及嘉義縣朴子區，至上月有線電視收視戶共計 18.3 萬戶、寬頻上網用戶數共計 4 萬戶、光纖網路覆蓋全台面積約為 5%。

台數科在完成全數收購得濬公司全部股權後，並加入大揚及新永安兩大系統之後，集團有線電視收視戶將增至 46 萬戶、寬頻上網客戶數至 16 萬戶及光纖網路覆蓋全國面積至 41%，為台灣第 4 大有線電視規模。

台數科董事長廖紫岑 5 月 30 日接任台數科董事長，經營上屢有動作，除執行 1 個月內以執行率 100% 買回 150 張庫藏股護盤，廖紫岑對台數科本業，計畫從現有光纖網路往電信發展、有線電視則朝 OTT 網路電視、內容產業則靠併購成長，並結合物聯網運用，開啟集團營運新頁。

台數科與 LINE TV 影音平台發展 OTT 視訊服務的方向一致，由廖紫岑敲定獨家合作，6 月 26 日 LINE TV 正式上架到台數科的智慧電視盒「哈 TV+」，收視戶將可擁有大螢幕的追劇享受，這也是 LINE TV 在亞洲地區首度跟有線電視業者合作。