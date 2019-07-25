內外資對作 外資買盤正加溫買中大型電子股

儘管鴻海、中華電等除息影響台股加權指數約 40 餘點，不過多頭格局明朗，今 (25) 日尾盤由黑翻紅，多數大型電子權值股和金融族群均發揮穩盤力道，其中，三大法人在集中市場再度轉買 5.38 億元，主要是因外資買超 21.9 億元，抵銷了投信和自營商的賣壓。

三大法人今日終結連 2 賣轉為買超 5.38 億元，其中，外資連 2 買，買超 21.9 億元，投信則是終結連 4 買，轉為賣超 1.97 億元，自營商更連 3 賣，賣超 14.6 億元。

可留意自營商 3 個交易日來已賣超近 43 億元，對於大盤有一定的壓力。

觀察外資今日買超前 10 大標的，分別為旺宏達 2.1 萬張，華邦電近 1.7 萬張，南亞科、元大滬深 300 正 2 和欣興均超過 1 萬張，燿華、永豐金、統一、和鑫均超過 5000 張，台積電也獲買超近 5000 張，買盤集中在中大型電子股。

而外資賣超前 10 大標的則有群創和友達均達 3 萬張，玉山金逾 1.7 萬張，元大金 1.2 萬張，開發金近萬張，奇鋐、台泥和華通均逾 5000 張，萬海和彰銀近 5000 張。

投信方面，買超萬海最多達 6400 餘張，其次分別為南亞科 1700 餘張，台燿、緯穎、正文均逾 900 張，智原、華邦電和金像電均逾 600 張，元大滬深 300 正 2 和晶焱超過 500 張。

而投信賣超前 10 大標的依序為聯電達 1.63 萬張，元大台灣 50 反 1 近 1650 張，亞泥 1500 張，台肥 1000 張，瑞昱近千張，統一、華固、日盛金、泰鼎 - KY 和台灣高鐵均超過 600 張。

整體來看，法人認為，由於市場等待聯準會月底的降息訊息，加上美中新一輪貿易談判仍有不確定因素，預料月底前指數空間仍有限。

所幸，隨著類股持續快速輪動，多頭人氣不墜，驚驚漲向萬一關卡可期。