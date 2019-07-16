台數科明暫停交易 市場推測將宣布收購大揚、新永安兩系統台

有線電視系統 (MSO) 業者台數科 (6464-TW) 將於明 (17) 日暫停交易，將宣布董事會重大決策，市場推測此台數科將跨向台灣南部有線電視市場，自大股東手中收購台南大揚及新永安兩系統業者，這也是 5 月底廖紫岑接任董事長以來，另一個擴張大動作，有線電視總用戶數將達近 50 萬戶。

市場人士指出，台南有線電視系統業者大揚及新永安，在 2016 年 12 月 21 日由 NCC 核准，對其控股權移轉給凱月公司，目前凱月公司也是台數科最大股東，持台數科股權達 14.34%。

若台數科順利自大股東凱月公司手中，收購大揚及新永安有線電視系統台，合計有線電視總用戶數將近 50 萬戶。

台數科董事長廖紫岑 5 月 30 日接任台數科董事長，經營上屢有動作，除執行 1 個月內以執行率 100% 買回 150 張庫藏股護盤，廖紫岑對台數科本業，計畫從現有光纖網路往電信發展、有線電視則朝 OTT 網路電視、內容產業則靠併購成長，並結合物聯網運用，開啟集團營運新頁。

台數科與 LINE TV 影音平台發展 OTT 視訊服務的方向一致，由廖紫岑敲定獨家合作，6 月 26 日 LINE TV 正式上架到台數科的智慧電視盒「哈 TV+」，收視戶將可擁有大螢幕的追劇享受，這也是 LINE TV 在亞洲地區首度跟有線電視業者合作。