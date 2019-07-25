〈友達法說〉提升非消費型及高端產品比重 朝多元化發展

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (25) 日召開線上法說，展望未來，董事長彭双浪表示，下半年通常比上半年好，但受大環境影響，目前仍審慎看待下半年表現，也強調未來友達並不會是純面板公司，將逐步提升非消費型及高端產品比重，並拓展如健康、智慧零售等業務。

彭双浪表示，受到美中貿易戰、大環境經濟不確定情況下，今年面板產業仍呈現供過於求狀態，特別是大宗消費型產品，包含手機、電視、電腦的終端需求疲弱，加上面板價格自去年起不斷下跌，產業獲利比較辛苦，將持續透過產品組合的調整，配合生產效能的提升，維持穩定獲利。

彭双浪進一步分析，第 2 季受貿易戰影響，部分客戶提前備貨，導致目前庫存水準偏高，連帶訂單能見度不高，但通常傳統下半年會比上半年好，今年旺季會有多旺還在觀察，預期終端市場仍有需求，但品牌客戶會優先處理庫存，將隨時做好客戶急單需求的準備。

展望下半年表現，彭双浪指出，受大環境不確定影響，仍持審慎態度觀望，目前來看本季的需求相對穩定，將持續朝中高端加值產品布局，目前非消費性產品銷售比重占 25%，而高端產品出貨也整體的 5 成以上，將持續提升比例，朝向客製化、少量多樣發展。

彭双浪表示，先前於美國展出的屏下指紋技術，目前已與客戶接洽，而去年推出的 14 吋 Mini LED 電競筆電面板，也將於年底出貨，將持續拓展 Mini LED 技術應用領域，同時朝 OLED 研發。

彭双浪表示，隨著 AI 結合 IoT、場域經濟發展趨勢，未來友達將不會是純面板公司，將持續朝利基型、高價值、一站式整合服務發展，包含大健康產業、循環經濟、工業製造、智慧零售，不僅聚焦本業面板，也將提供更多服務及解決方案，進一步延伸面板價值，創造品牌價值、加強競爭力。