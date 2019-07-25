〈友達法說〉產品組合調整奏效 Q2虧損收斂每股虧0.28元

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (25) 日公布第 2 季財報，營收重回 700 億元，達 700.65 億元，友達表示，雖然整體大環境仍不佳，但在產品組合調整、利基型產品帶動下，虧損較第 1 季收斂，稅後虧損 26.82 億元，每股虧損 0.28 元。



友達第 2 季營收 700.65 億元，季增 5.04%、年減 6.65%，毛利率 2.83%，季增 2.46 個百分點、年減 6.86 個百分點，營益率 -4.88%，稅後虧損 26.82 億元，每股虧損 0.28 元。

友達累計今年上半年營收 1367.7 億元，年減 8.5%，毛利率 1.63%，年減 8.68 個百分點，營益率 -6.23%，稅後虧損 63.7 億元，淨利率 -4.66%，每股虧損 0.66 元。

友達表示，今年第 2 季大尺寸面板出貨量達 2717 萬片，季增 5%，主要受大尺寸、高解析需求提升帶動，而中小尺寸面板出貨量約 3301 萬片，季增 32.2%，主要來自車用面板、穿戴式裝置等產品需求提升。

友達表示，第 2 季產業供需仍呈現失衡狀態，積極調整產品組合及提升生產效能因應，財務結構方面，庫存天數 36 天，淨負債比 13.6%，皆在相對健康的水準。

展望下半年，友達表示，本季仍受大環境不確定性影響，客戶的旺季備貨需求仍不明確，將持續關注市場變化，隨時做好客戶急單需求準備，並提升高附加價值及非消費型產品比重，強化產業競爭力。