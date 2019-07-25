【華冠投顧】台股開低走高逆轉勝，黑翻紅，收紅K棒!

台股開低走高，逆轉勝，黑翻紅，小漲 5 點，收 10941 點，成交量 1331 億元，日線收紅 K 棒。

各位近日有沒有發現大盤指數停頓，大盤與個股脫鉤，若你是看指數做股票，那你這幾天一定錯失賺錢機會，因為這三天，指數 + 2，-11，+5 點，大盤沒多大變化，但盤面飆股卻是輪動，一檔接一檔大漲噴出創高，非常好賺!

接下來大盤走勢，之前已經跟大家說過: 漲勢看支撐，10861 與 10843 點支撐沒破，趨勢一點也不會改變，拉回就是機會，繼續買好股大漲噴出創高賺錢就對了。強勢股: 昇達科 (3491)，協益(5356)，偉詮電(2436)，萬海(2615)，漢磊(3707)，旺宏(2337)，明泰(3380)，華邦電(2344)，南亞科(2408)，台燿(6274)，元翎(4564)，威盛(2388) 及亞電 (4939) 等，弱勢股幾乎是昨日的強勢股: 超眾 (6230)，新美齊(2442)，精元(2387)，訊聯(1784)，笙科(5272)，奇鋐(3017)，光磊(2340)，新日興(3376) 以及昇陽半 (8028) 等。

好賺時機全力以赴盡量賺，別缺席，賺到盤勢轉弱轉空為止，但是請大家在買股時一定要注意: 避開高基期，而買低基期轉強股操作。

分析師林驛銘

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