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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月25日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00672L 元大S&P原油正2         28384         0    3481   群創                   -8119    -71491  
2317   鴻海                    8670    -20370    2409   友達                   -7537    -53733  
2884   玉山金                  4648     -6806    0056   元大高股息             -7190    -64183  
3037   欣興                    4013      2485    00637L 元大滬深300正2         -4864         0  
2337   旺宏                    3720     32369    2303   聯電                   -3854    -13681  
2408   南亞科                  3691     29503    2412   中華電                 -3150     -3382  
1303   南亞                    3088     14294    2002   中鋼                   -2850     -5086  
00655L 國泰中國A50正2          2500         0    00632R 元大台灣50反1          -2822         0  
2615   萬海                    2444      4150    2313   華通                   -2314     -8928  
020000 富邦特選蘋果N           2266         0    2885   元大金                 -2289     -3846  
2892   第一金                  2168     16845    00633L 富邦上証正2            -2233         0  
2887   台新金                  1968      7843    1101   台泥                   -1995     -8551  
00677U 富邦VIX                 1826         0    3017   奇鋐                   -1703      -372  
00642U 元大S&P石油             1510         0    2883   開發金                 -1683    -11530  
2891   中信金                  1186    -10842    6116   彩晶                   -1480      -291  
8150   南茂                    1016      3371    3593   力銘                   -1382         2  
2324   仁寶                    1009     -1460    1102   亞泥                   -1316     -1424  
2104   國際中橡                 945     -1035    2344   華邦電                 -1242     15865  
2367   燿華                     924     11336    1402   遠東新                 -1052     -5194  
3049   和鑫                     844      4645    2888   新光金                  -969    -18924  
00643  群益深証中小             812      5972    2886   兆豐金                  -925      8496  
2603   長榮                     802      5764    3231   緯創                    -917      3080  
2823   中壽                     782     12290    00830  國泰費城半導體          -908      -620  
2890   永豐金                   722      1071    6176   瑞儀                    -881      1341  
0050   元大台灣50               668      5297    2618   長榮航                  -877     -8892  
1216   統一                     621      2320    5876   上海商銀                -781      1581  
2352   佳世達                   615     -1512    2347   聯強                    -777      1083  
1301   台塑                     613     -3388    3034   聯詠                    -771     -9801  
00671R 富邦NASDAQ反1            543         0    2610   華航                    -766      -726  
1504   東元                     542      5088    00673R 元大S&P原油反1          -743         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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