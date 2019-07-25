◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月25日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00672L 元大S&P原油正2 28384 0 3481 群創 -8119 -71491 2317 鴻海 8670 -20370 2409 友達 -7537 -53733 2884 玉山金 4648 -6806 0056 元大高股息 -7190 -64183 3037 欣興 4013 2485 00637L 元大滬深300正2 -4864 0 2337 旺宏 3720 32369 2303 聯電 -3854 -13681 2408 南亞科 3691 29503 2412 中華電 -3150 -3382 1303 南亞 3088 14294 2002 中鋼 -2850 -5086 00655L 國泰中國A50正2 2500 0 00632R 元大台灣50反1 -2822 0 2615 萬海 2444 4150 2313 華通 -2314 -8928 020000 富邦特選蘋果N 2266 0 2885 元大金 -2289 -3846 2892 第一金 2168 16845 00633L 富邦上証正2 -2233 0 2887 台新金 1968 7843 1101 台泥 -1995 -8551 00677U 富邦VIX 1826 0 3017 奇鋐 -1703 -372 00642U 元大S&P石油 1510 0 2883 開發金 -1683 -11530 2891 中信金 1186 -10842 6116 彩晶 -1480 -291 8150 南茂 1016 3371 3593 力銘 -1382 2 2324 仁寶 1009 -1460 1102 亞泥 -1316 -1424 2104 國際中橡 945 -1035 2344 華邦電 -1242 15865 2367 燿華 924 11336 1402 遠東新 -1052 -5194 3049 和鑫 844 4645 2888 新光金 -969 -18924 00643 群益深証中小 812 5972 2886 兆豐金 -925 8496 2603 長榮 802 5764 3231 緯創 -917 3080 2823 中壽 782 12290 00830 國泰費城半導體 -908 -620 2890 永豐金 722 1071 6176 瑞儀 -881 1341 0050 元大台灣50 668 5297 2618 長榮航 -877 -8892 1216 統一 621 2320 5876 上海商銀 -781 1581 2352 佳世達 615 -1512 2347 聯強 -777 1083 1301 台塑 613 -3388 3034 聯詠 -771 -9801 00671R 富邦NASDAQ反1 543 0 2610 華航 -766 -726 1504 東元 542 5088 00673R 元大S&P原油反1 -743 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股